فيفا يحسم الجدل حول هدف ألمانيا الملغى أمام باراغواي

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توضيحات جديدة بشأن القرار المثير للجدل الذي أدى إلى إلغاء هدف محتمل لمنتخب ألمانيا في مواجهة باراغواي ضمن كأس العالم عام 2026، وهي المباراة التي انتهت بخروج المانشافت بركلات الترجيح.

وجاء إلغاء هدف رأسية المدافع جوناثان تاه في الأشواط الإضافية بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR)، بسبب وجود خطأ على حارس المرمى الباراغواياني أورلاندو غيل.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية قيام اللاعب الألماني فالديمار أنتون بدفع الحارس داخل منطقة الجزاء، رغم أن الاحتكاك كان خفيفا، وهو ما فجر جدلا واسعا حول صحة القرار التحكيمي.

في المقابل، أكد رئيس لجنة الحكام في الفيفا بييرلويجي كولينا أن التعليمات الجديدة للحكام تفرض التعامل بحزم مع أي تدخل يهدف إلى تعطيل حركة الخصم دون محاولة لعب الكرة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بحماية حراس المرمى.

وقال كولينا إن "مجرد التمركز لا يُعد مخالفة بحد ذاته، لكن عندما يتحرك اللاعب عمدا حتى ولو بشكل طفيف لمنع المنافس من الحركة دون محاولة لعب الكرة، يجب على الحكم وتقنية الفيديو (VAR) التدخل".

وأضاف أن الحكام تلقوا تعليمات واضحة مسبقا، وبالتالي فإن مثل هذه القرارات لا ينبغي أن تكون مفاجئة، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف أيضا للحد من إضاعة الوقت.

كما أوضح أن القوانين الحديثة الخاصة برميات التماس وركلات المرمى والتبديلات، إضافة إلى إجبار اللاعب المصاب على مغادرة الملعب لمدة دقيقة، أثبتت فعاليتها وساهمت في تحسين نسق المباريات.