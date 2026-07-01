العنصرية في مونديال 2026.. فيفا يحلل 6 ملايين منشور ويكشف مفاجأة صادمة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رصد ارتفاع غير مسبوق في التعليقات المسيئة والعنصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال دور المجموعات من كأس العالم 2026، مؤكدا أن الظاهرة أصبحت تشكل تهديدا متزايدا للاعبين والمسؤولين المشاركين في البطولة.

وأوضحت خدمة الإشراف على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لفيفا أنها حللت أكثر من ستة ملايين منشور وتعليق منذ انطلاق البطولة، بزيادة بلغت 33% مقارنة بالمرحلة نفسها من مونديال 2022.

وكشفت البيانات أن النظام رصد نحو 89 ألف منشور وتعليق مسيء، بينها 11% تحمل طابعا عنصريا، كما تم إخفاء أكثر من 181 ألف تعليق اعتُبر مسيئا أو يحض على الكراهية، إلى جانب فتح تحقيقات موسعة بحق نحو ألف مستخدم.

وأكد فيفا أن الإساءات العنصرية تمثل الفئة الأكبر من التعليقات المسيئة التي جرى رصدها، مشيرا إلى أن هذه الممارسات أصبحت "تهديدا دائما لسلامة اللاعبين النفسية ورفاههم".

وتُعد هذه الأرقام أعلى بكثير من تلك المسجلة في كأس العالم 2022، إذ بلغ عدد المنشورات المسيئة آنذاك نحو 6700 منشور فقط خلال دور المجموعات، بينما وصل العدد في نسخة 2026 إلى 89 ألفا، مع الإشارة إلى أن البطولة الحالية تشهد مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

وأضاف الاتحاد الدولي أنه حدد أكثر من 100 حالة قد تستوفي الشروط القانونية اللازمة لاتخاذ إجراءات قضائية بحق أصحابها، في إطار جهوده لمكافحة خطاب الكراهية والعنصرية على المنصات الرقمية.