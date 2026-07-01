"سنهزم بطل العالم".. رئيس كاب فيردي يتحدى الأرجنتين ويتوقع النتيجة

أكد رئيس كاب فيردي جوزيه ماريا نيفيس أن منتخب بلاده يدخل مواجهة ثمن نهائي كأس العالم 2026 أمام منتخب الأرجنتين بطموح كبير وإيمان كامل بإمكانية تحقيق الفوز، رغم قوة المنافس وكونه حامل لقب البطولة.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، قال الرئيس نيفيس إنه يتوقع فوز منتخب بلاده بهدف دون رد، مؤكدا أن الإيمان بالفوز يجب أن يكون حاضرا مهما كان حجم المنافس.

وأضاف أن المنتخبات الصغيرة، عندما تمتلك الطموح والرغبة، قادرة على إحداث المفاجآت أمام الكبار، مشددا على أن كاب فيردي تسعى إلى كتابة تاريخها الخاص في هذه النسخة من المونديال.

وقال نيفيس: "عندما تكون التوقعات منخفضة، وإذا امتلك الفريق إرادة الفوز، فإن كل شيء يصبح ممكنا".

حلم مشروع رغم صعوبة المهمة

ويستعد منتخب كاب فيردي بقيادة المدرب بيدرو ليتاو بريتو لمواجهة من العيار الثقيل أمام الأرجنتين، في مباراة تبدو صعبة على الورق، لكنها لا تخلو من طموحات المنتخب الطامح لمواصلة مغامرته التاريخية.

وأكد المدرب أن فريقه يخوض البطولة دون خوف، معتبرا أن مجرد الوصول إلى هذا الدور أمام منتخبات بحجم الأرجنتين يعد إنجازا كبيرا، وفرصة لإظهار اسم كاب فيردي على الساحة العالمية.

وكان منتخب كاب فيردي قد فاجأ المتابعين في بداية مشواره، عندما فرض التعادل على منتخب إسبانيا لكرة القدم من دون أهداف، قبل أن يواصل نتائجه الإيجابية بتعادلات أمام منتخب أوروغواي ومنتخب السعودية، ليحجز بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية في مركز متقدم. ويؤكد الجهاز الفني للمنتخب أن سقف الطموح لا يتوقف عند حد معين، وأن مواجهة الأرجنتين تمثل فرصة جديدة لإثبات الذات أمام أحد أقوى المنتخبات في العالم.

وقال المدرب: "بالنسبة لنا، لا يوجد شيء مستحيل. منذ البداية كنا نريد أن نظهر للعالم من نحن، ومواجهة الأرجنتين فرصة لتحقيق ذلك مهما كانت النتيجة".