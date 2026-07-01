رسميا.. بايرن ميونخ يعلن التعاقد مع النجم المغربي إسماعيل صيباري

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الأربعاء، تعاقده رسمياً مع المهاجم الدولي المغربي إسماعيل صيباري قادماً من صفوف آيندهوفن الهولندي، لينهي بذلك أسابيع من التكهنات والتقارير الصحفية التي أحاطت بمستقبل اللاعب. وبدوره، أكد النادي الهولندي أن الصفقة تمتد لخمس سنوات، مشيراً إلى أنها تمثل "انتقالاً قياسياً" في تاريخ النادي.

وفي حين لم يعلن الناديان رسمياً عن القيمة المالية، كشفت تقارير صحفية أن صفقة انتقال صيباري بلغت 50 مليون يورو (نحو 57 مليون دولار).

وتأتي هذه الخطوة في وقت يقدم فيه المهاجم البالغ من العمر 25 عاماً مستويات لافتة رفقة المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في أمريكا الشمالية؛ حيث يعد أحد أبرز ركائز "أسود الأطلس" في مسيرتهم نحو ثمن النهائي، بعدما دخل تاريخ البطولة كأول لاعب إفريقي ينجح في التسجيل خلال مباريات دور المجموعات الثلاث، رافعاً رصيده الدولي إلى 12 هدفاً في 34 مباراة بقميص المغرب.

رؤية استشرافية وطموح بافاري

وفي تعليقه على الصفقة، أكد المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، ماكس إيبرل، أن التعاقد لم يكن وليد الصدفة، قائلاً: "صفقات كهذه لا تحدث بشكل عشوائي، بل هي نتيجة عمل استشرافي؛ كان من الضروري أن نتحرك مبكراً لأننا كنا نعرف قدرات إسماعيل، وتمكنا من تقديم رؤية واضحة له معنا منذ البداية".

من جانبه، عبر صيباري –المولود في إسبانيا– عن فخره بالانضمام إلى بطل ألمانيا، ونقل الموقع الرسمي للنادي عنه قوله: "حتى في طفولتك، تحلم بالتوقيع مع نادٍ مثل بايرن ميونيخ، الجميع يعرف أنه من أكبر الأندية في العالم. ينافس بايرن ميونيخ كل عام على أهم الألقاب، مثل دوري أبطال أوروبا، وأريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب هنا".

وتطرق المهاجم المغربي إلى الدور الحاسم الذي لعبه المدير الفني لبايرن، البلجيكي فنسان كومباني، في إتمام الصفقة، موضحاً: "أسلوب بايرن ميونيخ يناسبني، يمكنني تقديم أفضل ما لدي هنا، وسأعمل بجد يومياً لمساعدة الفريق. لعب المدرب فنسان كومباني دوراً كبيراً في قراري، وأتطلع حقاً للعمل معه".

مسيرة الصعود وتفجير الموهبة

وكان صيباري قد التحق بصفوف آيندهوفن عام 2023 (بعد فترة أولى في الفريق الرديف منذ 2020)، حيث خاض مع الفريق الأول 142 مباراة، سجل خلالها 42 هدفاً وقدم 29 تمريرة حاسمة. وبدأ اللاعب مسيرته الكروية في صفوف نادي تيراسا، المسقط الرأسي له بإقليم كاتالونيا الإسباني، قبل أن ينتقل مع عائلته إلى بلجيكا في سن السادسة، لينضم هناك إلى الفئات السنية لأندية بيرشكوت، وأندرلخت، وميخلين، وغنك، وصولاً إلى محطته الفارية في هولندا حيث صقل موهبته وبات خياراً تكتيكياً وركيزة أساسية في تشكيلة المنتخب المغربي.

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وفي السياق ذاته، أشاد المدير الرياضي الآخر للبايرن، كريستوف فرويند، بمؤهلات اللاعب قائلاً: "فاز إسماعيل صيباري بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الهولندي مع آيندهوفن، ويمتلك خبرة في دوري أبطال أوروبا، وهو الآن يثبت على أعلى مستوى خلال كأس العالم مدى أهميته لأي فريق".

وأضاف فرويند: "إنه لاعب متعدد المراكز، يتميز بالقوة والجرأة في أدائه، ولديه الطموح الذي نرغب في رؤيته في بايرن ميونيخ، كما أن تهديده الهجومي وعقليته الإيجابية سيفيدان الفريق. لاعبون مثله هم السبب في حضور الجماهير إلى الملعب".

آيندهوفن: صيباري قدوة للمواهب

ومن جانبه، ودع مدير العمليات الكروية في نادي آيندهوفن، إرنست ستيوارت، اللاعب بوصفه نموذجاً يُحتذى به، قائلاً: "إسماعيل مثال رائع على ما يمكن أن يحدث عندما تجتمع الموهبة مع الشخصية وأخلاقيات العمل القوية. تابعنا تطوره من لاعب واعد إلى عنصر أساسي على أعلى مستوى. كانت مساهمته في نجاحاتنا هائلة، كما أن تطوره على المستوى الشخصي كان لافتاً أيضاً".

واختتم ستيوارت تصريحاته بالقول: "ليس من السهل أبداً وداع لاعب أصبح بهذه الأهمية بالنسبة إلى آيندهوفن، لكن هذه الخطوة تتماشى تماماً مع طموحاته والطريق الذي رسمناه معاً. نحن فخورون بإسماعيل وبأن آيندهوفن يرسل مجدداً لاعباً إلى أحد أفضل الأندية في العالم. نتمنى له كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من مسيرته".