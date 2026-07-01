قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية.. أزمة دفاعية تضرب منتخب إنجلترا

تلقى المنتخب الإنجليزي لكرة القدم ضربة موجعة بعدما غاب المدافعان جاريل كوانساه وريس جيمس عن تدريبات الفريق الثلاثاء قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية غدًا في دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم، ما يضع المدرب توماس توخيل أمام وضع مقلق على الصعيد الدفاعي.

وعانى كوانساه من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال فوز إنجلترا 2-صفر على بنما في المباراة الثالثة للفريق بدور المجموعات يوم السبت، بينما غاب جيمس عن تلك المباراة لإصابته في عضلات الفخذ الخلفية خلال التعادل السلبي في مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ضد غانا.

وأفاد الاتحاد الإنجليزي بأن كلا اللاعبين يتبعان برامج تدريبية فردية.

ويشكل غياب اللاعبين عن تدريب اليوم ضربة قوية لإنجلترا التي شكلت نقاط الضعف الدفاعية مصدر قلق لها خلال البطولة الحالية.

وتأتي هذه الغيابات لتضاعف أزمة مركز الظهير الأيمن بتشكيلة المدرب توخيل، لا سيما بعد استبعاد تينو ليفرامينتو من القائمة قبيل انطلاق العرس العالمي بداعي الإصابة أيضا، وهو ما دفع المدرب آنذاك لاستدعاء مدافع تشيلسي تريفوه شالوباه بديلا له.