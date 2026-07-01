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قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية.. أزمة دفاعية تضرب منتخب إنجلترا

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - Panama v England - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 27, 2026 England players pose for a team group photo before the match IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta
المنتخب الإنجليزي تنتظره مواجهة قوية في دور الـ32 ضد منتخب الكونغو الديمقراطية (رويترز)
Published On 1/7/2026

تلقى المنتخب الإنجليزي لكرة القدم ضربة موجعة بعدما غاب المدافعان جاريل كوانساه وريس جيمس عن تدريبات الفريق الثلاثاء قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية غدًا في دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم، ما يضع المدرب توماس توخيل أمام وضع مقلق على الصعيد الدفاعي.

وعانى كوانساه من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال فوز إنجلترا 2-صفر على بنما في المباراة الثالثة للفريق بدور المجموعات يوم السبت، بينما غاب جيمس عن تلك المباراة لإصابته في عضلات الفخذ الخلفية خلال التعادل السلبي في مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ضد غانا.

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وأفاد الاتحاد الإنجليزي بأن كلا اللاعبين يتبعان برامج تدريبية فردية.

ويشكل غياب اللاعبين عن تدريب اليوم ضربة قوية لإنجلترا التي شكلت نقاط الضعف الدفاعية مصدر قلق لها خلال البطولة الحالية.

وتأتي هذه الغيابات لتضاعف أزمة مركز الظهير الأيمن بتشكيلة المدرب توخيل، لا سيما بعد استبعاد تينو ليفرامينتو من القائمة قبيل انطلاق العرس العالمي بداعي الإصابة أيضا، وهو ما دفع المدرب آنذاك لاستدعاء مدافع تشيلسي تريفوه شالوباه بديلا له.

المصدر: رويترز

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