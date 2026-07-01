شاهد.. تصديات أسطورية لحارس الكونغو الديمقراطية أمام إنجلترا

خطف حارس مرمى منتخب الكونغو الديمقراطية، ليونيل مباسي، الأضواء خلال مواجهة منتخب بلاده أمام إنجلترا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما قدّم سلسلة من التصديات المذهلة التي حافظت على تقدم فريقه وأحبطت محاولات رفقاء النجم الإنجليزي هاري كين إلى غاية إدراك الأخير لهدف التعادل في الدقيقة 74 ثم التقدم في الدقيقة 85.

وجاءت أولى اللقطات الحاسمة في الدقيقة 29، عندما ارتقى بيلينغهام فوق الجميع وحوّل كرة برأسه نحو المرمى، لكن مباسي تألق برد فعل سريع وتصدى لها ببراعة، محافظاً على تقدم منتخب الكونغو الديمقراطية.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديداً في الدقيقة 45، عاد بيلينغهام ليهدد المرمى برأسية جديدة، إلا أن الحارس الكونغولي واصل تألقه وتصدى للمحاولة بثقة، مؤكداً حضوره الكبير في المباراة.

ولم يتوقف العرض البطولي عند هذا الحد، ففي الدقيقة 59، انفرد بيلينغهام تقريباً بالمرمى وأطلق تسديدة خاطفة من مسافة قريبة، لكن مباسي وقف سداً منيعاً للمرة الثالثة، ليحرم منتخب "الأسود الثلاثة" من هدف التعادل بتصدٍ وصفه المتابعون بالأسطوري.

وبفضل هذه التصديات الحاسمة، فرض مباسي نفسه أحد أبرز نجوم اللقاء، وقاد دفاع منتخب الكونغو الديمقراطية للصمود أمام الضغط الإنجليزي رغم أن الخبرة مالت في الأخير لمنتخب "الأسود الثلاث"، في واحدة من أكثر العروض الفردية تميزاً لحارس مرمى في الأدوار الإقصائية من مونديال 2026.