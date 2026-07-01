سر الرقم "25".. لماذا يرتدي أول مسلم مع إنجلترا قناعا في كأس العالم؟

لفت مدافع منتخب إنجلترا، جيد سبينس، الأنظار خلال منافسات كأس العالم 2026 بارتدائه قناعا واقيا على وجهه، وهو إجراء احترازي فرضته إصابة قوية تعرض لها قبل انطلاق البطولة.

وكان لاعب توتنهام قد أصيب بكسر في الفك خلال مواجهة فريقه أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مايو/أيار الماضي، بعدما تلقى ضربة قوية بمرفق المهاجم ليام ديلاب في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ورغم الإصابة، أكمل سبينس اللقاء حتى نهايته، قبل أن يعود بعد خمسة أيام فقط مرتديا قناعا طبيا مصنوعا خصيصا له، ليساهم في فوز توتنهام على إيفرتون وضمان بقاء الفريق في الدوري الممتاز.

ويؤكد الأطباء أن التعافي الكامل من كسر الفك يحتاج إلى نحو ثلاثة أشهر، وهو ما يفسر اضطرار اللاعب إلى ارتداء قناع من ألياف الكربون طوال منافسات كأس العالم 2026 لحماية موضع الإصابة.

وظهر سبينس بالقناع في جميع الحصص التدريبية لمنتخب إنجلترا، كما خاض به مباريات دور المجموعات، معترفا بأنه يشعر ببعض الانزعاج، لكنه اعتاد عليه تدريجيا رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وقال اللاعب عن تجربته في حديث لصحيفة "ذا ميرور" (The Mirror): "الأمر مزعج قليلا، لكن لا خيار أمامي. أعاني من كسر في الفك، ولذلك يجب أن أرتدي القناع طوال البطولة. سأحتاج إلى نحو ثلاثة أشهر حتى أتعافى بالكامل".

من جانبه، منح مدرب إنجلترا توماس توخيل ثقته الكاملة لسبينس رغم الموسم الصعب الذي عاشه مع توتنهام، مشيدا بمرونته التكتيكية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز.

واعتمد توخيل على سبينس ظهيرا أيسر أمام غانا، قبل أن يدفع به في مركز الظهير الأيمن خلال مواجهة بنما.

لماذا الرقم 25 على القناع؟

حمل القناع الواقي الذي يرتديه جيد سبينس الرقم 25، وهو رقم لم يُختر عشوائياً، إذ يتطابق مع عمر اللاعب الحالي (25 عاماً)، كما يتوافق مع رقم قميصه مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026.

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أما على مستوى ناديه توتنهام هوتسبير، فيرتدي سبينس القميص رقم 24 في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتزداد أهمية سبينس قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية في دور الـ32، في ظل الأزمة الدفاعية التي يعاني منها المنتخب الإنجليزي، بعد إصابة الظهير الأساسي ريس جيمس في العضلة الخلفية، إضافة إلى الشكوك حول جاهزية جاريل كوانساه إثر إصابة في الكاحل، ما يجعل سبينس المرشح الأبرز لشغل الجبهة اليمنى وهو يرتدي قناعه الواقي الشهير.