المكسيك تكسر لعنة عمرها 40 عاما.. وكينيونيس على خطى الكبار

بالانتصار المستحق على الإكوادور، الثلاثاء، حقق منتخب المكسيك أول فوز له في مباراة بالأدوار الإقصائية في كأس العالم منذ تغلبه على بلغاريا 2-0 في دور الـ16 عام 1986، التي أقيمت أيضا على أرضه، لينهي بذلك سلسلة من ثماني مباريات متتالية شهدت إقصاءه من الأدوار الإقصائية، وهي أطول سلسلة من نوعها في تاريخ البطولة.

أصبح منتخب المكسيك أول منتخب من اتحاد الكونكاكاف يُقصي منتخبا من اتحاد أمريكا الجنوبية في مباراة بالأدوار الإقصائية في كأس العالم، إذ فازت منتخبات أمريكا الجنوبية في المواجهات الخمس السابقة في الأدوار الإقصائية ضد منتخبات الكونكاكاف.

بات منتخب المكسيك ثاني منتخب فقط منذ عام 1994 يحافظ على نظافة شباكه في كل من مبارياته الأربع الأولى في نسخة واحدة من كأس العالم، بعد منتخب سويسرا في 2006، الذي أُقصي بركلات الترجيح في مباراته الرابعة رغم عدم تلقيه أي هدف في البطولة.

استقبل منتخب الإكوادور أكثر من هدف في مباراة واحدة للمرة الأولى منذ خسارته 1-2 أمام فنزويلا في كوبا أمريكا 2024، لينهي بذلك سلسلة من 26 مباراة متتالية نجح فيها في منع منافسيه من تسجيل هدفين أو أكثر.

أصبح خوليان كينيونيس (3 أهداف) وراؤول خيمينيز (هدفان) ثاني ثنائي مكسيكي يسجل كل منهما هدفين أو أكثر في نسخة واحدة من كأس العالم، بعد لويس هيرنانديز (4 أهداف) وريكاردو بيلايز (هدفان) في عام 1998.

أصبح خوليان كينيونيس ثاني لاعب مكسيكي يسجل هدفا ويصنع آخر في مباراة بالأدوار الإقصائية في المونديال، لينضم إلى مانويل نيغريتي الذي حقق ذلك ضد بلغاريا في عام 1986.

بعد تسجيله هدفا وصناعته لآخر في هذه المباراة، ساهم خوليان كينيونيس بأربعة أهداف في كأس العالم هذا العام (3 أهداف، تمريرة حاسمة واحدة)، ليعادل رقم لويس هيرنانديز (4 أهداف) في عام 1998 كأكثر لاعب مكسيكي قدم مساهمات تهديفية في نسخة واحدة من كأس العالم منذ عام 1966.

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تقدم منتخب المكسيك 2-0 في الشوط الأول يمثل المرة الأولى التي يتقدم فيها بفارق أكثر من هدف عند نهاية الشوط الأول في مباراة بكأس العالم، وذلك في مباراته رقم 64 في تاريخ البطولة.

بتمريرته الحاسمة الليلة، أصبح روبرتو ألفارادو أول لاعب مكسيكي يقدم ثلاث تمريرات حاسمة في نسخة واحدة من كأس العالم منذ عام 1966.

بعمر 17 عاما و259 يوما، أصبح المكسيكي غيلبرتو مورا ثاني أصغر لاعب يبدأ مباراة في الأدوار الإقصائية في كأس العالم، فقط خلف بيليه في عام 1958 (17 عاما و239 يوما في أول مشاركة له بالأدوار الإقصائية).