الفرحة تحولت لمأتم.. فاجعة في احتفالات المكسيك بالتأهل التاريخي

أعلنت أمانة الصحة العامة في مكسيكو سيتي في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، وفاة شخصين اختناقا إثر تدافع آلاف المشجعين خلال احتفالات كأس العالم لكرة القدم في شوارع العاصمة المكسيكية.

ووقعت الحادثة في شارعي هامبورجو ولانكستر، بالقرب من نصب ملاك الاستقلال الشهير خلال تجمع آلاف المشجعين للاحتفال بفوز المكسيك 2-صفر على الإكوادور في دور 32.

وقالت أمانة الصحة العامة في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي "بعد تلقيهما محاولات إنعاش متقدمة، تأكدت وفاة رجل يبلغ من العمر 44 عاما وامرأة تبلغ من العمر 19 عاما نتيجة الاختناق".

تأهل تاريخي

وأنهت المكسيك انتظارا دام 40 عاما لتحقيق انتصار في مرحلة خروج المغلوب من كأس العالم، بعد أن ضمن هدفا راؤول خيمنيز وجوليان كينونيس في الشوط الأول الفوز على الإكوادور اليوم الأربعاء، ليتأهل البلد المشارك في استضافة البطولة إلى دور 16، وسط مشاهد احتفالية في ملعب أزتيكا الذي كان يغلي من الحماس.

وكان هذا الانتصار في دور 32، الأول للمكسيك في مرحلة خروج المغلوب بكأس العالم منذ فوزها على أرضها ضد بلغاريا في عام 1986، وحجزت بذلك موعدا في دور 16 مع الفائز من مواجهة إنجلترا والكونغو الديمقراطية، حيث سيعود الفريق المضيف إلى ملعب أزتيكا لخوض آخر مباراة في البطولة تقام على هذا الملعب.

وقال خافيير أغيري مدرب المكسيك "كان الشوط الأول جيدا حقا، وفي الشوط الثاني حافظنا على الهدوء في الدفاع".

وأضاف "بالنظر إلى الأجواء ومدى سعادة الجميع، أنا مقتنع بوجود رابطة حقيقية بين الجماهير والفريق".

وتأخر انطلاق المباراة لمدة ساعة واحدة بسبب العواصف الرعدية، لكن الطقس لم يثبط الحماس الذي فاق حتى أجواء المباراة الافتتاحية للمكسيك في البطولة، وحول