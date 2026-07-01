إنفانتينو يوجه رسالة إلى تونس والطالبي يعتذر للجماهير

وجّه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، رسالة شكر إلى المنتخب التونسي عقب خروجه من كأس العالم عام 2026، مشيدا بالأداء الذي قدمه اللاعبون والحماس الذي أظهرته الجماهير طوال البطولة.

وقال إنفانتينو في رسالة نشرها عبر حساباته الرسمية إن استضافة منتخبات العالم في أمريكا الشمالية كانت مصدر فخر، مضيفا أن مواجهة أفضل المنتخبات في العالم ستمنح تونس خبرة مهمة للمستقبل.

وأضاف أن الطاقة والحماس اللذين أظهرهما المنتخب التونسي وجماهيره خلال البطولة كانا رائعين، معربا عن أمله في أن يستفيد نسور قرطاج من هذه التجربة في الاستحقاقات المقبلة.

الطالبي.. لم نكن في مستوى هذا القميص

وفي المقابل، اختار مدافع المنتخب التونسي منتصر الطالبي مخاطبة الجماهير برسالة حملت اعتذارا صريحا بعد الإقصاء من البطولة.

وقال الطالبي إن الكلمات لم تعد كافية، مؤكدا أن المنتخب لم يكن في مستوى القميص الذي يدافع عنه.

وأضاف: "لا توجد أعذار ولا تفسيرات. ليس هذا وقت الخطابات الجميلة، بل وقت الاعتذار".

وأكد أن الطريق الوحيد لتجاوز هذه المرحلة يتمثل في مواصلة العمل، مختتما رسالته بالتأكيد على أن المنتخب سيعود من جديد، قبل أن يردد شعاره: "تحيا تونس… سنعود"، مضيفا عبارة: "نموت نموت ويحيا الوطن".