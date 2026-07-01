من نهائي لوسيل إلى مونديال 2026.. سلسلة هجومية مرعبة لفرنسا

يواصل المنتخب الفرنسي تأكيد مكانته كأحد أقوى المنتخبات هجوميا في تاريخ كأس العالم الحديث، بعدما حجز مقعده في ثمن نهائي مونديال 2026 بفوز مقنع على السويد بثلاثية نظيفة، رافعا رصيده إلى 13 هدفا في أول أربع مباريات من البطولة.

ولم يكتف الديوك بالتأهل، بل سجلوا ثلاثة أهداف على الأقل في جميع مبارياتهم حتى الآن، بعدما افتتحوا مشوارهم بالفوز على السنغال (3-1)، ثم العراق (3-0)، قبل اكتساح النرويج (4-1)، وأخيرا التغلب على السويد (3-0).

وتتواصل هذه السلسلة الهجومية منذ نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين، حين سجل المنتخب الفرنسي ثلاثة أهداف أيضا، ليصل إلى خمس مباريات متتالية في المونديال يحرز خلالها ثلاثة أهداف أو أكثر.

وتؤكد الأرقام أن فرنسا أصبحت المرجع الهجومي الأول في كأس العالم خلال حقبة المدرب ديدييه ديشان، إذ سجل المنتخب 53 هدفا في 23 مباراة منذ نسخة 2014، وهو أعلى رصيد لأي منتخب خلال هذه الفترة.

ويتقدم المنتخب الفرنسي بفارق كبير على أقرب ملاحقيه، إذ سجل كل من الأرجنتين وألمانيا 37 هدفا فقط، أي أقل بـ16 هدفا.

كما تجاوزت فرنسا بالفعل حصيلتها التهديفية في مونديالي 2014 (8 أهداف) و2018 (12 هدفا)، ولم تعد تفصلها سوى ثلاثة أهداف فقط عن الرقم الذي سجلته في مونديال قطر 2022، عندما أحرزت 16 هدفا.

وسيكون بإمكان كتيبة ديشان معادلة هذا الرقم أو تجاوزه عندما تواجه باراغواي في ثمن نهائي كأس العالم، إذا واصلت بالفاعلية الهجومية نفسها التي ميزت مشوارها حتى الآن.