48 ساعة حاسمة.. المغرب يترقب مصير الزلزولي

تسود حالة من الترقب الشديد لنتائج فحوصات أجريت لجناح ريال بيتيس الإسباني ومنتخب أسود الأطلس عبد الصمد الزلزولي بعد إصابة قوية تعرض لها في ركبته اليمنى خلال المباراة الدولية الودية الإعدادية لكأس العالم 2026 ضد النرويج (1-1) الأحد في نيوجيرسي.

وتعرض الزلزولي -الذي صنع الهدف الأول لمنتخب بلاده وسجله مهاجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز- للإصابة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وخرج من الملعب بمساعدة طبيب المنتخب المغربي ومساعده وترك مكانه مطلع الشوط الثاني لجناح العين الإماراتي سفيان رحيمي.

الكل ينتظر الزلزولي

وأفاد مصدر مغربي لوكالة الأنباء الفرنسية بأن "الجميع ينتظر نتيجة الفحوصات التي أجراها الزلزولي لمعرفة مدى خطورة إصابته وإمكانية تعافيه في الوقت المناسب قبل انطلاق المونديال أو بعده".

وأضاف "لا يمكن للاتحاد المغربي في الوقت الحالي أن يصدر بيانا بشأن إصابة الزلزولي وعما إذا كانت ستبعده عن النهائيات. يجب انتظار 48 ساعة لمعرفة حيثيات الإصابة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب".

وأوضح أن التقارير التي تتحدث عن غيابه بين ثلاثة وأربعة أسابيع أو حتى استبعاده عن النهائيات "تبقى مجرد تكهنات، وأن نتائج الفحوصات ستكون حاسمة في مشاركته من عدمها".

ليست الضربة الوحيدة

وكانت إصابة الزلزولي الضربة الثانية للمغرب في وديته أمام النرويج إذ أصيب قبله مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي نصير مزراوي في الكتف وتحديدا في الدقيقة 30 من الشوط الأول، وترك مكانه لمدافع الأهلي المصري يوسف بلعمري.

وقال مدرب المغرب محمد وهبي عقب المباراة إن ما يشغل باله هو إصابة الزلزولي ومزراوي التي "أتمنى أن تكون غير خطيرة".

وأضاف "الجهاز الطبي يتابع حالة عبد الصمد الزلزولي ونصير مزراوي بشكل دقيق، في انتظار تحديد مدى إمكانية جاهزيتهما لمواجهة البرازيل".

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وتعتبر إصابة مزراوي ضربة لمدرب أسود الأطلس كون بديله المدافع الأيسر لآيندهوفن الهولندي أنس صلاح الدين غاب عن الحصص التدريبية الأخيرة بسبب الإصابة.

وسيكون بلعمري المدافع الأيسر الوحيد المرشح لمواجهة البرازيل إذا استمر غياب مزراوي وصلاح الدين.

من جهة أخرى، يواصل قطب دفاع مرسيليا الفرنسي نايف أكرد تعافيه من عملية جراحية لعلاج آلام متواصلة في منطقة العانة حرمته من المشاركة مع فريقه في المراحل الأخيرة من الدوري الفرنسي.