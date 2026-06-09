إجراءات صارمة.. كلاب بوليسية تستقبل بعثة منتخب أوزبكستان في نيويورك (فيديو)

استقبلت سلطات مدينة نيويورك بعثة المنتخب الأوزبكي لكرة القدم بإجراءات أمنية صارمة ومشددة، حيث خضع جميع أعضاء الفريق لتفتيش دقيق باستخدام كلاب الشم المدربة فور وصولهم إلى الأراضي الأمريكية.

وتأتي هذه التدابير الاحترازية قبيل المواجهة الودية التي جمعت منتخب أوزبكستان بنظيره الهولندي، في إطار المحطات التحضيرية الأخيرة والبروفات المكثفة لكلا الطرفين استعدادا لخوض منافسات كأس العالم.

الخسارة أمام هولندا

وعلى أرضية الملعب، نجح المنتخب الهولندي في انتزاع فوز قيصري وثمين بهدفين مقابل هدف (2-1)، في مواجهة مثيرة شهدت تقلبات دراماتيكية في دقائقها الأخيرة.

وافتتح المنتخب الهولندي التسجيل مبكرا عن طريق لاعبه كودي غاكبو في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، ليحافظ "الطواحين" على تقدمهم حتى الدقيقة 87 التي شهدت تحولا مثيرا بطرد اللاعب الهولندي غوس تيل، ليتأثر فريقه بالنقص العددي.

واستغل منتخب أوزبكستان هذا النقص بنجاح، مسجلا هدف التعادل القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق إيغور سيرغييف.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن المباراة تتجه للتعادل، عاد المنتخب الهولندي لينتزع الفوز مجددا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع عن طريق غاكبو من ركلة جزاء ثانية.

وتأتي هذه المواجهة كبروفة أخيرة لهولندا قبل مواجهة اليابان في 14 يونيو/حزيران الجاري لحساب المجموعة السادسة التي تضم السويد وتونس، بينما يستعد منتخب أوزبكستان، الذي يشارك في المونديال للمرة الأولى في تاريخه، لمواجهة كولومبيا في 17 يونيو/حزيران ضمن المجموعة 11 التي تضم البرتغال والكونغو الديمقراطية.