وسط الاحتجاجات.. رئيسة المكسيك تطمئن العالم على افتتاح المونديال

أكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، الاثنين، أن حكومتها قادرة على ضمان إقامة حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم المقرر الخميس في أجواء سلمية، رغم القلق من استمرار احتجاجات المعلمين في البلاد

وقالت شينباوم خلال مؤتمرها الصحفي اليومي: "سنضمن أن يتم الاحتفال بكأس العالم على نحو جيد، وفي أجواء من السلم والطمأنينة".

أزمة تهدد الافتتاح

وهدد فصيل منشق عن نقابة المعلمين بتنظيم احتجاجات خلال مباراة الافتتاح المقررة الخميس بين المكسيك وجنوب أفريقيا في العاصمة، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبه المتعلقة بزيادات في الرواتب وإصلاحات في أنظمة التقاعد.

ومنذ دخوله إضرابا الأسبوع الماضي، نظم هذا الفصيل قطعا للطرق واستهدف رموزا للمونديال، حيث جرى إسقاط تماثيل للاعبي كأس العالم.

وفي 1 يونيو/حزيران، فرقت الشرطة متظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي خارج ساحة سوكالو التاريخية، حيث أقامت السلطات شاشة عملاقة لمنطقة مشجعي كأس العالم.

ولا تزال الشوارع المحيطة بالساحة مغلقة بحواجز معدنية تهدف إلى الحماية من "الاستفزازات" وفق ما قالت شينباوم.

وانضم إلى الحركة مئات الطلاب من المدرسة العادية في أيوتسينابا، مطالبين بدورهم بإجابات في قضية اختفاء 43 طالبا سابقا من مؤسستهم في عام 2014، وهي قضية لا تزال لغزا وتثير غضبا شديدا.

كما تدفق إلى مكسيكو سيتي أقارب المفقودين وشباب آخرون وأساتذة ساخطون، في ظل إعلان الشرطة العثور على 59 عبوة ناسفة بدائية الصنع داخل إحدى الحافلات التي كانت تقلهم.

وأُغلقت محيطات ساحة سوكالو المركزية في العاصمة، حيث من المقرر إقامة "منطقة للمشجعين" خلال البطولة، وذلك من أجل "عدم الوقوع في استفزاز" قد يؤدي إلى قمع أمني، بحسب شينباوم.

فرصة مثالية للضغط

ويُعد الحدث الذي يجذب أنظار العالم أجمع، فرصة مناسبة لـ"ممارسة الضغط" على الحكومة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن "دينورا دياس" وهي معلمة تبلغ 42 عاما وتقيم في مخيم نصبه المضربون على بعد شوارع قليلة من سوكالو.

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وعلى مقربة من المكان، ندد نحو مئة تاجر بقطع الطرق، وهتفوا: "نريد أن نعمل!" و"الحواجز لا تدفع راتبي".

وقال جوناثان هيريرا، وهو نادل يبلغ 31 عاما وكان يحتج على إغلاق الطرق في شارع آخر: "الوصول إلى مطعمنا مغلق، الناس لا يأتون، والسياح خائفون"، فيما دعت شينباوم إلى التحلي بالصبر ريثما تتقدم المفاوضات.

وقدمت حكومتها مقترحات للمعلمين الغاضبين، من بينها آلية جديدة لتوزيع الوظائف وإنشاء شركة تأمين عامة تتولى إدارة معاشات المعلمين المتقاعدين، غير أنها ترفض إلغاء قانون المعاشات التقاعدية، مشيرة إلى الكلفة المرتفعة لمثل هذا الإجراء.

وسيواجه المنتخب المكسيكي نظيره الجنوب أفريقي الخميس، في مباراة افتتاح كأس العالم على استاد أزتيكا الأسطوري في مكسيكو سيتي.

وسيسبق المباراة عرض فني يدوم نحو 15 دقيقة، يتضمن خصوصا مشاركة النجمة الكولومبية شاكيرا التي ستؤدي مع المغني النيجيري بورنا بوي أغنية كأس العالم "داي داي".