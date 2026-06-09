من "نطحة" زيدان إلى "عضة" سواريز.. أشهر المشاغبين في تاريخ كأس العالم

على مدار تاريخ كأس العالم، لم تُحفر أسماء اللاعبين في الذاكرة بفضل الأهداف الساحرة أو رفع الكؤوس الذهبية فحسب، بل استمدت بعض الأسماء خلودها من مواقف مثيرة للجدل وتصرفات وُصفت بـ"المشاغبة". ومع الترقب المتزايد لبطولة كأس العالم 2026، تبرز الحاجة لاسترجاع أبرز اللقطات العنيفة والصادمة التي هزت أرجاء الملاعب المونديالية.

فيما يلي استعراض لأبرز "المشاغبين" الذين تركوا بصمات جدلية في تاريخ المونديال:

"نطحة" زيدان.. نهاية مأساوية لأسطورة (2006)

تبقى اللقطة الأبرز في تاريخ المباريات النهائية الحديثة. ففي نهائي 2006، كان الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان على بعد خطوات من اعتزال كرة القدم متوجاً باللقب الثاني لبلاده، لكن كل شيء انهار عندما وجه "نطحة" قوية برأسه لصدر المدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي رداً على إهانة لفظية. طُرد زيدان بالبطاقة الحمراء، لتخسر فرنسا اللقب، وهي بالمناسبة بطاقته الحمراء الثانية في المونديال بعد طرده في نسخة 1998 إثر تدخله على السعودي فؤاد أنور.

شوماخر وتحطيم أسنان باتيستون (1982)

شهد الدور نصف النهائي لمونديال إسبانيا 1982 تدخلاً يُصنف كأحد الأعنف في تاريخ الساحرة المستديرة، عندما انقض حارس مرمى ألمانيا الغربية هارالد "توني" شوماخر بقوة مفرطة على المدافع الفرنسي باتريك باتيستون الذي كان في شبه انفراد بالمرمى. أسفر هذا الاصطدام المروع عن كسر أسنان اللاعب الفرنسي وتضرر فقرات عنقه وسقوطه مغشياً عليه. ورغم الكارثة، لم يُشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه شوماخر الذي أكمل المباراة، وقاد بلاده للفوز 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3.

"معركة نورمبرغ" وبطاقات إيفانوف (2006)

تحولت المواجهة التي جمعت بين هولندا والبرتغال في الدور ثمن النهائي لمونديال ألمانيا 2006 إلى ما يشبه حلبة المصارعة. في تلك الليلة بمدينة نورمبرغ، اضطر الحكم الروسي فالنتين إيفانوف لإشهار 16 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء في رقم قياسي مونديالي. تصدّر المشهد "البرتقالي" خالد بولحروز بتدخل قاسٍ على فخذ كريستيانو رونالدو ثم ضربه للويس فيغو بالمرفق، بينما نال البرتغالي ديكو نصيبه من الطرد بعد تدخلين عنيفين، لتُخلد المباراة كإحدى أشرس المواجهات الكروية.

ركلة دي يونغ "القتالية" (2010)

رغم خسارة هولندا لنهائي مونديال جنوب أفريقيا 2010 أمام إسبانيا، ترك الهولندي نايجل دي يونغ لقطة أقرب لرياضات الفنون القتالية، عندما وجه ركلة هوائية عنيفة في صدر الإسباني تشابي ألونسو بالدقيقة 28. المثير للاستغراب أن الحكم الإنجليزي هاوارد ويب اكتفى بالبطاقة الصفراء. وعلق ألونسو لاحقاً على الواقعة قائلاً: "شعرت وكأن جسدي قد تمزق.. حتى رذاذ الماء كان يؤلمني أثناء الاحتفال باللقب".

روي كين.. تمرد في المعسكر (2002)

قبيل انطلاق مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، تفجر خلاف حاد بين قائد منتخب أيرلندا روي كين ومدربه ميك مكارثي. وتصاعدت الأزمة بشكل غير مسبوق خلال اجتماع حاسم، حيث ذكرت التقارير أن كين وجه عبارات قاسية لمدربه قائلاً: "لا أحترمك كلاعب، ولا كمدرب، ولا كشخص.. السبب الوحيد لتعاملي معك هو أنك أصبحت مدرباً لمنتخب بلادي!". وانتهت القصة باستبعاد كين، ليغيب عن المحفل العالمي.

"يد" مارادونا التي صنعت التاريخ (1986)

في ربع نهائي مونديال 1986 بالمكسيك، سُجل أحد أكثر الأهداف إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم عندما أحرز الأرجنتيني دييغو مارادونا هدفاً بيده في شباك إنجلترا. لم يحاول الأسطورة الراحل تبرير الموقف فنياً، بل أطلق تصريحه الشهير واصفاً إياها بـ"يد الله". ورغم أن الهدف يعد فضيحة تحكيمية كبرى، فإنه مهد الطريق لتتويج الأرجنتين باللقب. ويُذكر أن مارادونا يمتلك سجلاً جدلياً شمل طرده في مونديال 1982 واستبعاده بسبب المنشطات في 1994.

سواريز.. "عضة" وصدة حاسمة (2010 و2014)

في مونديال 2010، تحول لويس سواريز إلى بطل قومي في أوروغواي وعدو لغانا، عندما أبعد كرة بيده من على خط المرمى في اللحظات القاتلة، ليُطرد وتتأهل بلاده بركلات الترجيح إلى نصف النهائي. وفي مونديال البرازيل 2014، عاد سواريز ليتصدر عناوين الصحف العالمية بفضيحة جديدة، عندما أقدم على "عض" كتف المدافع الإيطالي جورجيو كيليني. ورغم صراخ الأخير وتجاهل الحكم للواقعة حينها، فرض الفيفا عقوبة رادعة بإيقاف النجم الأوروغواياني 9 مباريات دولية.