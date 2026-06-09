صدام الأساطير يقترب.. هل يلتقي ميسي ورونالدو أخيرا في كأس العالم؟

من المحتمل أن تشهد النسخة الـ23 من كأس العالم، مباراة تُعد بمثابة الحلم الكبير لعشاق كرة القدم وتضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مواجهة منافسه الأزلي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويشارك ميسي ورونالدو في مونديال عام 2026 للمرة السادسة في مسيرتيهما بعد ظهورهما في خمس مناسبات سابقة بدءا من مونديال ألمانيا عام 2006، وجنوب أفريقيا عام 2010، والبرازيل عام 2014، وروسيا عام 2018، وقطر عام 2022.

ويرى كثيرون أن مونديال عام 2026 سيكون الأخير بالنسبة للنجمين الأسطوريين، والذي قد يشهد أخيرا مواجهة مباشرة بين "أعظم غريمين في تاريخ كرة القدم الحديثة على الإطلاق" على حد وصف شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأمريكية.

ويلعب منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي (38 عاما) في المجموعة العاشرة ضد منتخبات الجزائر والنمسا والأردن على التوالي، أما البرتغال بقيادة رونالدو (41 عاما) فتواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان وكولومبيا ضمن المجموعة الحادية عشرة.

هل يلتقي ميسي ورونالدو في كأس العالم؟

وبالنظر إلى هاتين المجموعتين، تشير التوقعات إلى أن منتخبي الأرجنتين والبرتغال سيتأهلان إلى دور الـ32 في مركز الصدارة.

وإذا تحقق هذا السيناريو، فإن المواجهة بين الأرجنتين والبرتغال ستكون في الدور ربع النهائي، شريطة أن يفوزا في مباراتيهما بدور الـ32 وثمن النهائي على التوالي، وفق الشبكة الأمريكية ذاتها.

أما إذا أنهيا دور المجموعات في المركز الثاني في مجموعتيهما، فسيصبح الأمر أكثر إثارة، إذ يمكن أن يصطدما في دور الـ16 إذا فازا في مواجهة دور الـ32 بطبيعة الحال.

ويُعد هذا الاحتمال أصعب بكثير بالنظر إلى منافسيهما المحتملين في دور الـ32، حيث من المرجح أن تواجه الأرجنتين نظيرتها إسبانيا، بينما ستلعب البرتغال ضد كرواتيا على الأغلب.

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وبالنظر إلى توسع بطولة كأس العالم ومشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ، يظل احتمال حدوث هذه المواجهة قائما حتى المباراة النهائية.

وسيحدث ذلك إذا تصدر أحد الفريقين مجموعته، فيما أنهى الآخر في المركز الثاني، حينها سيقودهما مسارهما المتعرج إلى المباراة النهائية، لكن بعد تجاوز العديد من الاختبارات الصعبة.

تفوق ميسي على رونالدو

يتفوق ميسي لاعب إنتر ميامي، بشكل واضح على غريمه رونالدو لاعب النصر السعودي، فيما يتعلق بالإنجازات الجماعية والفردية في كأس العالم.

وقاد ميسي الأرجنتين للفوز بكأس العالم عام 2022، فيما بلغ المباراة النهائية في مونديال عام 2014، أما أفضل إنجاز لرونالدو فكان احتلال المركز الرابع في مونديال عام 2006.

وعلى صعيد الأرقام الفردية شارك ميسي في 26 مباراة (رقم قياسي) سجل خلالها 13 هدفا وصنع 8 أخرى، مقابل 22 مباراة لرونالدو ساهم فيها بـ10 أهداف (سجل 8 وصنع 2).

وسبق لميسي ورونالدو أن تواجها في مناسبتين سابقتين بقميص المنتخبات الوطنية بصبغة ودية، تقاسما خلالهما نتيجة الفوز.

المباراتان الوديتان بين الأرجنتين والبرتغال في وجود ميسي ورونالدو:

البرتغال 1-2 الأرجنتين يوم 9 فبراير/شباط 2011 على ملعب جنيف (سجل ميسي وأنخيل دي ماريا للتانغو، ورونالدو لبرازيل أوروبا).

الأرجنتين 0-1 البرتغال يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 على ملعب أولد ترافورد (سجل الهدف رافاييل غيريرو وشارك ميسي ورونالدو في الشوط الأول فقط).

مواجهات ميسي ورونالدو مع الأندية

خلال 35 مباراة جمعتهما على مستوى الأندية (معظمها جاءت بقميصي برشلونة وريال مدريد)، فاز ميسي في 16 مباراة، وفاز رونالدو في 10 مباريات مع 9 تعادلات، وفق بيانات الشبكة الأمريكية ذاتها.