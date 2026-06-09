شيوخ التدريب يسرقون الأضواء في مونديال 2026

في الوقت الذي ينظر فيه دائما إلى كأس العالم كفرصة لظهور المواهب الجديدة على أكبر مسرح كروي في العالم، فإن نسخة عام 2026 تمنح أيضا مساحة خاصة للاحتفاء بعنصر آخر لا يقل أهمية: مركز القيادة، سواء على أرض الملعب أو على مقاعد البدلاء.

في ظل وجود عدد من الأسماء المخضرمة التي تقود منتخباتها رغم بلوغها أعمارا متقدمة نسبيا في النسخة الحالية، سيتغير الرقم القياسي لأكبر مدرب سنا في تاريخ كأس العالم. يحمله حاليا أوتو ريهاغل، البالغ من العمر 71 عاما، عندما تولى تدريب اليونان في كأس العالم عام 2010 في جنوب أفريقيا، لتمثل نهاية مسيرته الدولية.

1- ديك أدفوكات

يعد المدرب الهولندي ديك أدفوكات من أبرز المدربين المخضرمين وأكبرهم سنا في تاريخ كأس العالم حيث يبلغ من العمر 78 عاما. وإلى جانب ذلك فقد كتب إنجازا لافتا لدولة لا يتجاوز عدد سكانها 150 ألف نسمة، خلال قيادته منتخب كوراساو إلى التأهل التاريخي للمونديال.

وسبق لأدفوكات تدريب منتخبات كبرى مثل هولندا وكوريا الجنوبية وروسيا والعراق، ما يعكس مسيرة طويلة وخبرة واسعة في كرة القدم الدولية. ورغم تقدمه في السن، لم يكن الأكبر خلال التصفيات، إذ سبقه الروماني ميرسيا لوتشيسكو الذي بلغ 80 عاما قبل وفاته لاحقا بعد قيادته رومانيا في الملحق الأوروبي.

وقد مر أدفوكات بفترة ابتعاد مؤقت عن تدريب كوراساو لأسباب عائلية قبل أن يعود مجددا إلى منصبه بعد تحسن وضع ابنته، ليواصل رحلته كأحد أبرز الوجوه التدريبية المخضرمة في الساحة العالمية.

2- هوغو بروس

يقود المنتخب الجنوب أفريقي المدرب البلجيكي هوغو بروس، البالغ من العمر 74 عاما، والذي تولى المهمة منذ عام 2021.

عرف بروس بشخصيته القوية ومسيرته التدريبية الصارمة، ونجح في قيادة "بافانا بافانا" إلى المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية عام 2023، قبل أن يواجه الفريق خروجا من دور الـ16 في النسخة التالية وسط بعض الانتقادات لاختياراته الفنية.

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كما شهدت فترة قيادته جدلا إداريا بعد إشراك لاعب غير مؤهل في تصفيات المونديال، ما أدى إلى خصم ثلاث نقاط من رصيد جنوب أفريقيا، ورغم ذلك تمكن المنتخب من تصدر مجموعته بفارق نقطة عن نيجيريا، ليواصل بروس مشواره مع الفريق ويدخل تاريخ كأس العالم من بابه الواسع.

3- ميروسلاف كوبيك

مدرب منتخب التشيك البالغ من العمر 74 عاما، يعد من أحدث الأسماء التي دخلت سباق أكبر المدربين سنا في كأس العالم. تولى قيادة المنتخب في مرحلة حاسمة من التصفيات بهدف إنقاذ مشوار التأهل، وهي واحدة من تجاربه الأولى على مستوى المنتخبات الوطنية في وقت متأخر من مسيرته التدريبية. وقد تم تعيين كوبيك في ديسمبر/كانون الثاني لإعادة إحياء منتخب التشيك بعد هزيمة صادمة أمام جزر فارو بنتيجة 2-1، قبل أن ينجح في تغيير مسار الفريق وإعادة التوازن إلى نتائجه خلال التصفيات.