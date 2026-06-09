بينهم عربيان.. أبرز 10 مواهب قد تخطف أنظار كبار أوروبا في المونديال

يُعد كأس العالم مسرحا لصناعة النجوم وإعادة رسم مستقبل اللاعبين وفرصة أمام المواهب الشابة وبعض الأسماء المخضرمة لفرض أنفسهم تحت الأضواء.

ومع نسخة 2026 التي ستشهد مشاركة 48 منتخبا، تبدو الفرصة أكبر، ففي هذا النوع من البطولات، لا يراقب المتابعون فقط من سيتوج باللقب، بل أيضا من سيخطف الأنظار ويغير مستقبله في أيام قليلة.

فكم من لاعب كان مغمورا قبل المونديال، ثم خرج منه وهو محط أنظار كبار الأندية في أوروبا.

لهذا يدخل بعض اللاعبين هذه النسخة وهم يدركون أن كل دقيقة في الملعب قد تكون بداية قصة جديدة، وربما انتقالا كبيرا لم يكن في الحسبان.

إليكم قائمة بـ10 مواهب شابة قد تستغل كأس العالم 2026 لفتح أبواب انتقال كبير إلى أحد كبار الأندية الأوروبية.

1. أيوب بوعدي (18 عاما) – المغرب

يعد لاعب الوسط المغربي الشاب أيوب بوعدي أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، ينشط حاليا مع نادي ليل الفرنسي، حيث فرض نفسه رغم صغر سنه بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز بوسط الميدان.

يتميز بوعدي ببراعته في الالتحامات الأرضية والهوائية، كما يجيد التمرير العرضي بشكل لافت للنظر بالنظر إلى كونه لاعب وسط.

ويحظى بوعدي باهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية، أبرزها باريس سان جيرمان وأرسنال وبايرن ميونخ، ما يجعل كأس العالم 2026 فرصة مثالية له لتعزيز أسهمه وخوض خطوة جديدة في مسيرته خلال الفترة المقبلة.

2. إبراهيم مازة (20 عاما) – الجزائر

يُعد أحد أبرز المواهب الجزائرية الصاعدة في خط الوسط، وقد نجح في لفت الأنظار خلال موسمه الأول مع باير ليفركوزن، حيث شارك أساسيا في 32 مباراة بمختلف المسابقات رغم المنافسة القوية داخل الفريق.

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ويتميز اللاعب البالغ من العمر 20 عاما بحيويته الكبيرة في وسط الميدان، وقدرته على افتكاك الكرة، إلى جانب تحركاته المستمرة التي تمنح فريقه حلولًا إضافية في البناء الهجومي. كما يمتلك رؤية جيدة للعب وتمريرات دقيقة نحو المهاجمين، ليصبح أحد أهم ركائز "الخضر" والمحرك الأساسي لخط الوسط.

ومع اقتراب كأس العالم 2026، يزداد الاهتمام بمازة من أندية أوروبية كبرى مثل مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال.

3. يان ديوماندي (19 عاما) – كوت ديفوار

خطف يان ديوماندي الأنظار خلال موسمه الأول مع لايبزيغ، بعدما ساهم في 20 هدفا بين تسجيل وصناعة رغم غيابه عن بعض المباريات بسبب مشاركته مع منتخب كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا.

ويتميز المهاجم الإيفواري البالغ من العمر 19 عاما بسرعته الكبيرة ومهاراته العالية في المراوغة، كما يمتلك مرونة تكتيكية تسمح له باللعب على الجناحين الأيسر والأيمن بنفس الكفاءة.

يبدو ديوماندي مرشحا ليكون أحد أبرز الوجوه الشابة في البطولة، خاصة في ظل اهتمام أندية كبرى بخدماته، على غرار ليفربول وباريس سان جيرمان.

4. ريان فالكمار (19 عاما) – البرازيل

أحد أبرز المفاجآت الهجومية في الفترة الأخيرة، بعدما نجح في فرض نفسه سريعا مع نادي بورنموث عقب انتقاله إليه في يناير/كانون الثاني مقابل 30 مليون جنيه إسترليني (نحو 38 مليون دولار).

ورغم حداثة تجربته في الدوري الإنجليزي، قدم اللاعب انطلاقة قوية ساهم خلالها في 7 أهداف، بفضل سرعته الكبيرة، قوته البدنية، وأسلوبه المباشر في اختراق الدفاعات.

هذا التألق السريع جعله يدخل حسابات منتخب البرازيل ويخطف مكانا في قائمة كارلو أنشيلوتي، في وقت ازداد فيه الاهتمام بخدماته من أندية كبرى مثل باريس سان جيرمان وليفربول وأرسنال وميلان.

5. كاليب ييرينكي (20 عاما) – غانا

من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الغانية، حيث برز بشكل لافت مع نادي نوردشيلاند الذي اشتهر في السنوات الأخيرة بتطوير اللاعبين الشبان وإيصالهم إلى كبرى الدوريات الأوروبية.

أظهر خلال الفترة الأخيرة مرونة تكتيكية لافتة من خلال اللعب في عدة مراكز، بينها قلب الدفاع والظهير الأيمن والجناح الخلفي، ما زاد من قيمته لدى المتابعين والكشافين.

وقد لفت ييرينكي الأنظار أيضا مع منتخب غانا بعد أداء جيد في المباريات الدولية الأخيرة، حيث نال إشادة مدربه الذي يفضل الاعتماد عليه في مركزه الأصلي بوسط الميدان.

ومع اقتراب كأس العالم 2026، يبدو اللاعب مرشحا بقوة لجذب اهتمام أكبر من الأندية الأوروبية، خاصة في ظل ارتباط اسمه بأندية مثل ريال مدريد، مانشستر يونايتد وأرسنال.

6. طارق محارموفيتش (23 عاما) – البوسنة والهرسك

يواصل قلب دفاع نادي ساسولو الإيطالي تطوير مستواه. ورغم أنه لم يبلغ بعد مكانة أبرز المدافعين في أوروبا، فإن العديد من المتابعين يرون فيه مشروع مدافع كبير قادر على الوصول إلى أعلى المستويات خلال السنوات المقبلة.

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ويتميز الدولي البوسني ببنيته الجسدية القوية، إذ يبلغ طوله نحو 1.93 متر، ما يمنحه أفضلية واضحة في الصراعات الهوائية والالتحامات الدفاعية.

ورغم المنافسة القوية على مكان في تشكيلة منتخب البوسنة والهرسك، فإن محارموفيتش يواصل كسب الثقة بفضل تطوره المستمر، كما حظي بإشادة من النجم المخضرم إدين دجيكو الذي توقع له مستقبلا كبيرا.

لذلك قد يشكل التألق على الساحة الدولية فرصة مثالية لرفع أسهمه أكثر، خاصة في ظل اهتمام أندية كبيرة مثل إنتر ميلان وبرشلونة.

7. لوكاس هيرينغتون (18 عاما) – أستراليا

نجح في تحقيق قفزة كبيرة في مسيرته رغم أنه لا يزال في الثامنة عشرة من عمره. فالمدافع الشاب انتقل مؤخرا إلى نادي كولورادو رابيدز الأمريكي، وسرعان ما فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية بفضل شخصيته القوية ومستواه اللافت. ورغم أن مركز قلب الدفاع عادة ما يتطلب خبرة كبيرة، أظهر هيرينغتون نضجا يفوق سنه، حيث تميز بقوته البدنية وسرعته في التعامل مع المواقف الدفاعية.

وتوجت هذه التطورات باستدعائه إلى قائمة منتخب أستراليا المشاركة في كأس العالم 2026، في خطوة تؤكد حجم الثقة التي يحظى بها داخل الكرة الأسترالية. وينظر إليه على أنه أحد أبرز المشاريع الدفاعية الواعدة في بلاده، خصوصا في ظل اهتمام أندية مثل إيفرتون ووست هام ولايبزيغ وسبورتينغ لشبونة.

8. فيكتور مونيوز (22 عاما) – إسبانيا

أحد أبرز مفاجآت الموسم في الدوري الإسباني، بعدما تألق بشكل لافت مع أوساسونا عقب انتقاله من ريال مدريد الصيف الماضي. ونجح المهاجم الإسباني في فرض نفسه بفضل أدائه المميز وقدرته على صناعة الفارق في الثلث الهجومي. فهو يعرف بجرأته أمام المرمى وتسديداته القوية من خارج منطقة الجزاء، ما يجعله مصدر تهديد دائم للدفاعات المنافسة.

هذا التألق فتح له أبواب المنتخب الإسباني، حيث ينظر إليه كخيار هجومي قادر على تقديم الإضافة عند دخوله من مقاعد البدلاء. وإذا تمكن من الحصول على فرصة أكبر خلال كأس العالم 2026، يبدو مستقبل مونيوز مفتوحا على عدة وجهات محتملة، إذ يحتفظ ريال مدريد بحق إعادة التعاقد معه، بينما تتابعه أندية أخرى مثل برشلونة ونيوكاسل وأستون فيلا.

9. كينان يلدز (21 عاما) – تركيا

أحد أبرز المواهب الهجومية الصاعدة في أوروبا، حيث يواصل تطوره بشكل لافت مع نادي يوفنتوس.

ويتميز يلدز بقدرات فنية عالية تجعله قادرا على اللعب في مختلف مراكز الخط الأمامي، سواء كجناح أو خلف المهاجم. كما يعرف بقدرته على الحسم في اللحظات الكبيرة وصناعة الفارق في المباريات الصعبة، وهو ما يمنحه قيمة إضافية في كرة القدم الحديثة.

قد يشكل تألقه على الساحة الدولية نقطة تحول في مسيرته، حيث يراقبه عدد من الأندية الأوروبية الكبرى التي ترى فيه مشروع نجم مستقبلي قادر على الوصول إلى مستويات نخبة القارة، خاصة إذا واصل تطوره ورفع من أرقامه الهجومية في الفترة القادمة.

10. إندريك فيليبي (20 عاما) – البرازيل

أحد أكثر المواهب الهجومية إثارة للاهتمام في كرة القدم العالمية، حيث يواصل تطوره مع نادي ريال مدريد منذ انضمامه إليه قادما من بالميراس.

ويتميز إندريك بانفجاره السريع داخل المساحات الضيقة، وقدرته العالية على إنهاء الهجمات بلمسة واحدة، إضافة إلى حس تهديفي مبكر يجعله حاضرا دائما داخل منطقة الجزاء.

ومع اقتراب كأس العالم 2026، ينظر إلى إندريك كأحد الوجوه المرشحة للانفجار عالميا إذا حصل على دور مؤثر مع المنتخب البرازيلي. وفي حال تألقه على الساحة الدولية، فإن مكانته داخل ريال مدريد ستتضاعف، كما قد يتحول إلى أحد أغلى اللاعبين في العالم بفضل موهبته الهجومية الكبيرة وإمكاناته المستقبلية.