منتخب الأردن يعدل قائمته المونديالية في اللحظات الأخيرة

التحق الظهير الأيسر الأردني محمد أبو غوش بقائمة منتخب بلاده المشارك في كأس العالم عام 2026 بديلا للمهاجم إبراهيم صبرة الذي تعرض لإصابة على مستوى كاحله الأيسر خلال التحضيرات، مما استوجب استبعاده من قائمة المدرب جمال سلامي.

وأعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم اليوم الاثنين عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" عن قرار الجهاز الفني بضم الظهير الأيسر أبو غوش إلى قائمة "النشامى" التي تستعد لخوض كأس العالم، بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابة المهاجم إبراهيم صبرة بتمزق في أربطة الكاحل للقدم اليسرى، مما استدعى استبعاده من القائمة.

وقد تعرض المهاجم صبرة (20 عاما) لإصابة خلال تدريبات منتخب الأردن، ستحرمه من المشاركة في البطولة التي ستنطلق يوم الخميس 11 يونيو/حزيران بأمريكا الشمالية، وقد فضل المدير الفني للمنتخب جمال سلامي تعويضه بلاعب يشغل مركزا مغايرا وهو الظهير الأيسر محمد أبو غوش (21 عاما) الذي حصل على لقب كأس الأردن مع نادي الحسين إربد الذي انتقل لصفوفه على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من نادي الشباب الأردني، وتم اختياره كأفضل لاعب في المسابقة.

ويعتبر أبو غوش من أفضل المواهب الصاعدة في الأردن، بعد أن نجح في سنوات قليلة في فرض تألقه في الدوري الأردني وفي منتخبات الشباب، وخلّف عدم استدعائه لقائمة "النشامى" المشاركة في كأس العالم في مناسبة أولى جدلا واسعا في الوسط الرياضي الأردني، قبل أن يلتحق بالمنتخب في معسكره بمدينة سان دييغو الأمريكية.

وقد انهزم المنتخب الأردني فجر الاثنين أمام منتخب كولومبيا بهدفين دون رد في آخر مبارياته الودية استعدادا للكأس العالمية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وسيستهلها بمواجهة النمسا يوم 17 يونيو/حزيران بملعب سانتا كلارا في سان فرانسيسكو، قبل أن يواجه الجزائر ثم الأرجنتين حاملة اللقب في ختام مرحلة المجموعات من المسابقة.