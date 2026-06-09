"سنهزم ميسي ورفاقه".. مازة نجم منتخب الجزائر يتحدى أبطال العالم

أشعل النجم الجزائري الشاب إبراهيم مازة لاعب باير ليفركوزن، الأجواء قبل مباراة منتخب بلاده ضد الأرجنتين حامل اللقب، في أولى مباريات الفريقين في نهائيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يتقابل الفريقان يوم 17 يونيو/حزيران 2026 ضمن الجولة الأولى من المجموعة العاشرة لدور المجموعات، في مدينة كانساس الأمريكية.

إبراهيم مازة يتحدى الأرجنتين

وأكد مازة (20 عاما) في تصريحات نارية أن "محاربي الصحراء" قادرون على إلحاق الهزيمة بالمنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه الأسطوري ليونيل ميسي.

ويعتقد الدولي الجزائري أن الجمع بين القوة البدنية والتركيز العالي والانضباط التكتيكي، يمكن أن يساعد "محاربي الصحراء" على تحقيق مفاجأة أمام أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب.

وقال مازة في تصريحات أبرزتها شبكة "جي غلوبو" (ge.globo) البرازيلية "الأرجنتين منتخب مستفز للغاية، سنحتاج للهدوء الشديد في هذه المباراة".

وأضاف "كما سنحتاج إلى التركيز الشديد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

وعند سؤاله عن اللعب ضد الأرجنتين وسط احتمالات قوية بجهوزية ميسي، أجاب مازة ضاحكا "سنقدّم أداء جيدا إن شاء الله، وسوف نفوز على ميسي".

ويسعى مازة وزملاؤه إلى تكرار سابقة حدثت في مونديال إيطاليا 1990، حين تمكّن فريق من القارة السمراء، من هزيمة الأرجنتين بطل مونديال 1986.

وتغلّبت الكاميرون على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة الافتتاحية لتلك النسخة، التي جرت يوم 8 يونيو/حزيران 1990 على ملعب سان سيرو.

ويُعد مازة واحدا من المواهب الكروية الشابة المنتظرة بقوة في النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم، بعد أدائه الكبير واللافت مع فريقه في الدوري الألماني بالموسم الماضي 2025-2026.

وخاض مازة مع باير ليفركوزن بالموسم الماضي 44 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 5 أهداف وقدّم 7 تمريرات حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير.

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وعلى الصعيد الدولي خاض مازة 16 مباراة بقميص المنتخب الجزائري ساهم خلالها بـ3 أهداف (سجل 2 وصنع 1).

وأوقعت القرعة منتخب الجزائر في المجموعة العاشرة إلى جانب فرق الأرجنتين حامل اللقب، الأردن والنمسا.

مواعيد مباريات الجزائر في دور المجموعات في كأس العالم 2026 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة: