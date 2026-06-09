في معسكر "الفراعنة".. صلاح واقعي والشناوي يريد التتويج بالمونديال

تحدث نجما منتخب مصر محمد الشناوي ومحمد صلاح، الاثنين، عن طموحات "الفراعنة" قبل مونديال 2026، وأكدا بذل كل ما يمكن من أجل إسعاد الجماهير المصرية.

وتستعد مصر لمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو/حزيران الجاري، في مستهل مشوارها بالمجموعة السابعة للبطولة المقامة ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قبل ملاقاة نيوزيلندا ثم إيران.

وأكد الشناوي أن حلمه الأكبر يتمثل في التتويج بكأس العالم 2026، مشيرا إلى أن منتخب الفراعنة "يمتلك الطموح والخبرة الكافية لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة".

وقال لاعب الأهلي المصري في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن المونديال حدث كبير بالنسبة لكل لاعب، وقد حقق هذا الحلم في نسخة 2018، والآن يستعد لخوضه للمرة الثانية، واعتبر أنه من دواعي الفخر أن يمثل بلاده فيه.

وأضاف: "هذه المرة كانت الرحلة أسهل. كنا في غاية التركيز خلال التصفيات. لقد كانت منافسات التأهل صعبة، لكننا حافظنا على تركيزنا كفريق واحد. والانتصارات الأولى منحتنا دفعة كبيرة وجعلت الطريق أسهل في المباريات اللاحقة".

بين بطولتين

وأوضح: "في بطولة كأس العالم عام 2018، أتذكر بالفعل المباراة الأولى لنا (أمام أوروغواي)، كما أن المنتخب (آنذاك) لم يشارك في البطولة منذ 28 عاماً، لذلك كان جميع اللاعبين في قمة التركيز. لم نتمكن من النوم قبل المباراة من شدة التركيز والحماس. معظم اللاعبين الذين كان من المقرر أن يشاركوا في اللقاء لم يناموا، خاصة أن المباراة كانت مقررة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا. بالنسبة لنا جميعا، كان ذلك حلما تحقق".

وتابع: "كانت الجماهير في مختلف أنحاء مصر تترقب هذه المباراة بشغف. كنا جميعا ندرك أننا نمثل الشعب المصري بأكمله، ومن دواعي الفخر أن تمثل بلدك في مثل هذا المحفل".

وأردف الشناوي: "نسعى للتأهل للأدوار الإقصائية دون شك وهو هدف بالنسبة لنا، أنا ومحمد صلاح وتريزيغيه سبق لنا المشاركة في كأس العالم، ويمكننا نقل خبراتنا إلى باقي اللاعبين ومساعدتهم على التعود على أجواء البطولة. نستعد لخوض كأس العالم أمام منتخبات قوية. وهذا سيكون في صالحنا، لأننا سنبدأ البطولة ونحن في أفضل جاهزية ممكنة".

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لكنه أضاف أنه يطمح إلى الفوز بكأس العالم، وهو أمر صعب بالتأكيد، لكن هدفه وطموحه يتمثلان في المشاركة في البطولة والتتويج بها، بينما يدرك تماما قوة المنتخبات المشاركة، وأشار إلى أن اللاعبين يتحدثون معا دائما ويسعون لتجاوز الدور الأول خطوة بخطوة.

وتابع: "إذا سألتني عن حلمي، فسأقول إنه التتويج بكأس العالم".

وأوضح أن "مباراة بلجيكا الافتتاحية ستكون صعبة ومهمة للغاية، خاصة للاعبين الذين سيخوضون أول مباراة لهم أمام بلجيكا في هذا الملعب. وبالطبع، ستكون الجماهير حاضرة، وستشجع المنتخبين على حد سواء. بالنسبة لنا، هذه مباراة كبيرة، والأهم هو أن ندخلها بثقة كبيرة، وبإذن الله نكون قادرين على تحقيق الفوز".

الفخر للمصريين

من جهة أخرى قال ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠قائد "الفراعنة" محمد صلاح ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠إنه يرغب في أن تشعر الجماهير بالفخر بما سيحققه منتخب بلاده في ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠كأس العالم.

وتسعى مصر لتحقيق فوزها الأول في النهائيات، خلال مشاركتها الرابعة ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠في كأس العالم.

وتابع صلاح في تصريحات للصحفيين: "إنها مجموعة قوية، الجميع لديه فرصة (للصعود). سنقدم أفضل ما ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠لدينا، ونأمل في الوصول إلى مراحل متقدمة".

ومع سعي مصر ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠للذهاب بعيدا في المونديال، يطمح صلاح لأن يصبح ‌‌‌‌‌‌‌‌أفضل هداف في تاريخ "الفراعنة"، إذ يبتعد بفارق 3 أهداف عن مدربه حسام ‌‌‌‌‌‌‌‌حسن، ‌‌‌‌‌‌‌‌المهاجم السابق، الذي سجل 68 هدفاً.