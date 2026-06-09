في آخر اختبار قبل كأس العالم.. الديوك والطواحين يستعيدان الهيبة

بتحقيق الانتصار في ختام سلسلة المباريات الودية التحضيرية للمونديال، نجح منتخبا فرنسا وهولندا في تجاوز خسارتيهما الأخيرتين ضد كل من كوت ديفوار والجزائر، وحققا انتصارين اختتما بهما مرحلة الوديات بمعنويات إيجابية.

وكانت فرنسا خسرت بهدفين لهدف أمام كوت ديفوار يوم الخميس الماضي 4 يونيو/حزيران، وسقطت هولندا أمام الجزائر بهدف نظيف يوم الأربعاء 3 يونيو/حزيران.

صيحة الديوك

اختتم منتخب فرنسا استعداده لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك بالفوز على ضيفه أيرلندا الشمالية بنتيجة 3-1 في مباراة ودية مساء الاثنين. ويدين الديوك بهذا الفوز لنجم بايرن ميونخ الألماني، مايكل أوليسيه الذي سجل الأهداف الثلاثة في الدقائق 43 و49 و75، بينما أحرز باتريك كيلي هدف أيرلندا الشمالية الوحيد في الدقيقة 64.

ورفع أوليسيه رصيده إلى 7 أهداف في 17 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده. وعوض المنتخب الفرنسي بهذا الفوز خسارته المفاجئة أمام كوت ديفوار.

وقبلها فاز الديوك على البرازيل بنتيجة 2-1 وكولومبيا بنتيجة 3-1 في مباراتين وديتين خلال مارس/آذار الماضي.

ويتطلع المنتخب الفرنسي بقيادة مديره الفني ديدييه ديشان للتتويج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حقق ديشان اللقب لاعباً في مونديال 1998 الذي استضافته بلاده، ومدرباً في مونديال 2018 في روسيا.

وفرطت فرنسا في تتويج ثان على التوالي بالخسارة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في نهائي مونديال قطر 2022 بعد تعادل مثير في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 على ملعب لوسيل.

وكانت ودية فرنسا ضد أيرلندا الشمالية آخر ظهور لديشان كمدرب لمنتخب بلاده على أرضه ووسط جماهيره قبل أن يسدل الستار على مسيرة دامت 14 عاماً بانتهاء مشوار الديوك في كأس العالم هذا الصيف.

وسيبدأ المنتخب الفرنسي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة السنغال يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات المجموعة التاسعة، بعدها يواجه العراق ثم النرويج يومي 23 و26 يونيو/حزيران الجاري.

الطواحين تدور

من جهة أخرى، اختتم المنتخب الهولندي مبارياته الودية التحضيرية بفوز في الدقائق الأخيرة على منتخب أوزبكستان 2-1، الاثنين.

إعلان

وتقدم منتخب هولندا عن طريق كودي غاكبو في الدقيقة 32 من ضربة جزاء، لكن فريقه تأثر بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه غوس تيل في الدقيقة 87.

ونجح منتخب أوزبكستان في استغلال النقص العددي لصالحه، ليسجل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق إيغور سيرغييف.

لكن المنتخب الهولندي نجح في العودة وتسجيل هدف الفوز مجددا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق غاكبو من ضربة جزاء أخرى.

ويستعد منتخب هولندا لخوض أولى مبارياته بالمونديال حيث سيواجه اليابان يوم 14 يونيو/حزيران الجاري في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبي السويد وتونس.

على الجانب الآخر، سيلعب منتخب أوزبكستان، الذي يشارك في المونديال للمرة الأولى في تاريخه، أولى مبارياته في البطولة أمام نظيره الكولومبي يوم 17 يونيو/حزيران، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة 11 التي تضم أيضا البرتغال والكونغو الديمقراطية.