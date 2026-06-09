فيفا يستبعد الحكم الصومالي عرتن من المشاركة بكأس العالم بعد منعه من دخول أمريكا

مُنِع الحكم الصومالي عمر عرتن الذي كان من المقرر أن يصبح أول حكم من بلاده يدير مباريات في كأس العالم لكرة القدم، من دخول الولايات المتحدة، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الرياضة الصومالية، لوكالة الصحافة الفرنسية، مساء الإثنين.

ولم يتضح على الفور سبب قرار سلطات مطار ميامي الدولي منع عرتن من دخول الولايات المتحدة، لكن الصومال من بين دول عدة مدرجة على قائمة حظر السفر التي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ولاحقا، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استبعاد عرتن من إدارة مباريات كأس العالم نتيجة منعه من دخول الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي: "يمكن لفيفا التأكيد أن حكم المباريات عمر عبد القادر عرتن لن يتمكن من التدرب أو إدارة مباريات كأس العالم 2026، بعدما مُنع من دخول الولايات المتحدة".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سيسي عدن أبشير، المستشار الرفيع في وزارة الشباب والرياضة الصومالية وقائد المنتخب الوطني السابق، قوله: "إن منعه من دخول الولايات المتحدة وحرمانه من إدارة المباريات المقررة لا يضر به على الصعيد الشخصي فحسب، بل يقوّض أيضا التزام كرة القدم بقيم العدالة، الاستحقاق، وروح اللعب النظيف".

وأضاف أبشير أن "عرتن كان يحمل تأشيرة دخول صالحة إلى الولايات المتحدة"، كاشفا أن الحكم البالغ 34 عاما عاد جوا إلى إسطنبول حيث كان يقيم.

ورأى أبشير أن "عمر عرتن من أكثر الحكام المحترمين في أفريقيا، ويستحق دعم مجتمع كرة القدم بأكمله".

وكان عرتن من بين 52 حكما عينهم فيفا لإدارة مباريات نهائيات كأس العالم المقررة في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، التي ستبدأ الخميس المقبل.

ويدير عرتن مباريات الدوري الوطني الصومالي منذ أن أصبح حكما دوليا معتمدا من فيفا عام 2018.

كما أدار مباريات في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 في الجزائر، واختير في عام 2025 من قبل الاتحاد الأفريقي للعبة حكم العام للرجال.

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وفي أبريل/نيسان الماضي، أشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بعرتن بعدما دخل التاريخ كأول صومالي يتم اختياره لإدارة مباريات في نهائيات كأس العالم.

وقال محمود "أُشيد بما أظهره الحكم عمر من جهد واحتراف ونزاهة، إذ أصبح رمزا للإلهام بالنسبة للجيل الجديد من الصوماليين".