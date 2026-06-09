فارق الطول يتجاوز 44 سنتيمترا.. تعرف على أطول وأقصر لاعبي مونديال 2026

في كل نسخة من كأس العالم تفرض الأرقام القياسية نفسها على المشهد، سواء تعلق الأمر بالأهداف أو المشاركات أو الإنجازات التاريخية. لكن نسخة عام 2026 تبدو مختلفة، إذ لا تقتصر خصوصيتها على اتساع رقعة المنافسة أو زيادة عدد المنتخبات المشاركة، بل تقدم أيضاً واحدة من أكثر الصور إثارة في تاريخ اللعبة، حيث يجتمع على أرضية الملاعب لاعبون يمثلون أقصى درجات التباين الجسدي.

فهناك حراس مرمى ومدافعون يتجاوز طولهم المترين ويبدون كأنهم أبراج بشرية تتحرك داخل المستطيل الأخضر، وفي المقابل هناك لاعبون لا يتجاوز طولهم مترا وستين سنتيمترا، لكنهم يمتلكون من المهارة والسرعة ما يجعلهم قادرين على صناعة الفارق في أصعب المباريات.

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وتكشف قائمة المشاركين في كأس العالم 2026 عن مفارقة استثنائية؛ إذ يبلغ الفارق بين أطول لاعب وأقصر لاعب أكثر من أربعة وأربعين سنتيمترا، وهي مسافة كافية لتجسد حجم التنوع الذي تحتضنه اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

1- فلوريان ويجيل.. عملاق نمساوي

عندما يدخل الحارس النمساوي فلوريان ويجيل إلى أرض الملعب، يصعب ألا تلتفت إليه الأنظار. فقامته البالغة مترين وخمسة سنتيمترات جعلته صاحب الرقم القياسي الجديد كأطول لاعب يشارك في نهائيات كأس العالم عبر تاريخ البطولة.

ويعد ويجيل واحداً من أبرز النماذج التي تعكس التطور البدني في كرة القدم الحديثة، حيث باتت الأندية والمنتخبات تمنح أهمية متزايدة للقدرات الجسمانية، خصوصاً في مركز حراسة المرمى.

ولا يمثل طول ويجيل مجرد رقم استثنائي، بل يمنحه أفضلية واضحة داخل منطقة الجزاء. فالحارس النمساوي قادر على الوصول إلى كرات يصعب على غيره التعامل معها، كما يشكل حضوره النفسي ضغطاً كبيراً على المهاجمين عند التسديد أو التعامل مع الكرات العرضية.

وفي المباريات الكبرى التي تحسمها تفاصيل صغيرة، قد يكون وجود حارس بهذه القامة عاملاً مؤثراً في مصير منتخب كامل، سواء خلال الوقت الأصلي أو في ركلات الترجيح.

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2- أندريس نوبيرت.. عملاق سابق

قبل ظهور ويجيل، كان الحارس الهولندي أندريس نوبيرت يحتفظ بلقب أطول لاعب في تاريخ كأس العالم بطول بلغ مترين وثلاثة سنتيمترات.

ورغم فقدانه الصدارة، فإنه لا يزال ضمن قائمة العمالقة الذين فرضوا حضورهم في البطولة العالمية، مؤكداً أن حراسة المرمى أصبحت المركز الأكثر استقطاباً لأصحاب القامات الطويلة.

3- ستيبان راديليتش.. الجدار البشري

إذا كان حارس المرمى هو خط الدفاع الأخير، فإن المدافع البوسني ستيبان راديليتش يمثل أحد أقوى خطوط الدفاع الأولى في البطولة.

فبطول يبلغ مترين وسنتيمترا واحدا، يتحول راديليتش إلى كابوس حقيقي للمهاجمين، خاصة في الكرات الهوائية والالتحامات البدنية.

ولا تقتصر أهميته على الواجبات الدفاعية فقط، إذ يتحول إلى سلاح هجومي مؤثر خلال الركلات الركنية والضربات الحرة القريبة من منطقة الجزاء، حيث يمنحه طوله فرصة التفوق على معظم المدافعين.

وفي البطولات الكبرى غالباً ما تكون الكرات الثابتة مفتاحاً للفوز، وهو ما يزيد من قيمة لاعبين مثل راديليتش داخل تشكيلات منتخباتهم.

4- ألفارو مونتيرو.. الحارس العصري

من بين أبرز الأسماء أيضاً يبرز الحارس الكولومبي ألفارو مونتيرو الذي يبلغ طوله مترين وسنتيمترا واحدا.

ويعد مونتيرو مثالاً للحارس العصري الذي يجمع بين الطول الكبير وردة الفعل السريعة، ما يمنحه قدرة على التعامل مع التسديدات القريبة والكرات الهوائية في آن واحد.

ويؤكد خبراء اللعبة أن وجود حارس بهذا الحجم يمنح خط الدفاع شعوراً إضافياً بالأمان، خاصة أمام المنتخبات التي تعتمد على الكرات العرضية.

أقزام المونديال يصنعون سحرهم

إذا كانت القامة الطويلة تمنح أصحابها الأفضلية في الكرات الهوائية، فإن اللاعبين قصار القامة يمتلكون مزايا مختلفة لا تقل أهمية.

فالسرعة والرشاقة وسهولة تغيير الاتجاه وخفض مركز الثقل تجعل هؤلاء اللاعبين أكثر قدرة على المراوغة والاحتفاظ بالكرة في المساحات الضيقة.

1- سيزار يانيس.. أصغر قامة

يتصدر البنمي سيزار يانيس قائمة أقصر اللاعبين في كأس العالم 2026 بطول يبلغ مترا وستين سنتيمترا فقط.

ورغم هذا الرقم المتواضع مقارنة بعمالقة البطولة، فإن يانيس يمثل نموذجاً حياً لفكرة أن كرة القدم لا تعترف بالمقاييس الجسدية وحدها.

فهو يعتمد على السرعة والانطلاق والمراوغة، وهي عناصر جعلته يصل إلى أعلى مستويات اللعبة ويشارك في الحدث الكروي الأهم عالمياً.

2- مارسيلو فلوريس.. الموهبة الكندية

يأتي الكندي مارسيلو فلوريس في المركز الثاني بين أقصر لاعبي البطولة بطول يبلغ مترا وأربعة وستين سنتيمترا.

ويتميز بأسلوب لعب يعتمد على الحركة المستمرة والمهارة الفردية، ما يجعله قادراً على اختراق الدفاعات وصناعة الفرص.

3- جيريمي أنتونيس.. إمكانات كبيرة

يبلغ طول لاعب كوراساو جيريمي أنتونيس مترا وأربعة وستين سنتيمترا أيضاً، لكنه نجح في فرض نفسه بفضل قدراته الفنية وسرعته في التحرك بالكرة.

4- نيستوري إيرانكوندا.. السرعة الخارقة

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أما الأسترالي نيستوري إيرانكوندا، الذي يبلغ طوله مترا وخمسة وستين سنتيمترا، فيعد واحداً من أسرع اللاعبين في البطولة، ويعتمد بشكل كبير على الانطلاقات السريعة والمواجهات الفردية.

مونديال التناقضات

ما يجعل كأس العالم 2026 استثنائياً ليس فقط التنافس بين المنتخبات، بل قدرته على جمع كل هذه التناقضات في مكان واحد. فرغم أهمية الطول في بعض المراكز، فإن تاريخ اللعبة مليء بالأمثلة التي تؤكد أن النجاح لا يرتبط بالقامة.

فقد شهدت كرة القدم العالمية تألق نجوم قصار القامة تركوا بصمة خالدة، كما برز لاعبون طوال القامة دون أن يحققوا النجاح ذاته.

وتبقى الموهبة والذكاء والقدرة على قراءة المباراة والانضباط التكتيكي عناصر أكثر حسماً من المقاييس البدنية وحدها.