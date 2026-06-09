صافرة برازيلية لمباراة الافتتاح ومصري يقود مواجهة التشيك وكوريا الجنوبية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو لإدارة المباراة الافتتاحية لكأس العالم عام 2026، التي ستجمع بين المكسيك وجنوب أفريقيا يوم الخميس على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي.

وسيساعد سامبايو مواطناه برونو بيريز وبرونو بوشيليا، فيما سيكون الحكم الفرنسي جيروم بريزار ضمن طاقم تقنية الفيديو (VAR) للمباراة.

ويعد سامبايو من أبرز الحكما على الساحة الدولية، إذ سبق له إدارة مباريات في كأس العالم عام 2022 في قطر، كما كان ضمن طاقم حكام الفيديو خلال مونديال عام 2018 في روسيا، عندما تم اعتماد التقنية للمرة الأولى في البطولة.

كما كشف فيفا عن تعيينات عدد من حكام المباريات الأولى في البطولة، حيث سيدير المصري أمين محمد مباراة كوريا الجنوبية والتشيك، بينما أسندت مواجهة كندا والبوسنة والهرسك إلى الأرجنتيني فاكوندو تيو.

كما عين الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الهولندي داني ماكيلي لإدارة مباراة الولايات المتحدة وباراغواي في افتتاح مشوار المنتخب الأمريكي يوم 13 يونيو/حزيران.

ولم يكشف الاتحاد بعد عن بقية التعيينات الخاصة بمباريات الدور الأول، بما في ذلك طاقم تحكيم مواجهة فرنسا والسنغال المقررة يوم 16 يونيو/حزيران، حيث من المنتظر الإعلان عن الحكام المكلفين بإدارة هذه المباراة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتشهد النسخة الحالية من كأس العالم رقما قياسيا من الحكام بعد توسيع البطولة إلى 48 منتخبا، إذ تضم القائمة 52 حكما للساحة و88 حكما مساعدا.