صدمة للمشجعين.. إيران تعلن سحب حصتها من تذاكر المونديال قبل أيام من انطلاقه

قبل يومين فقط من انطلاق منافسات كأس العالم 2026، تفجرت أزمة تنظيمية وجماهيرية مفاجئة، إثر إعلان الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن سحب حصته الرسمية من تذاكر البطولة، مما يهدد بحرمان الجماهير الإيرانية من مساندة منتخبها من داخل المدرجات.

وأوضح الاتحاد الإيراني أن هذا الإجراء المتأخر أربك حسابات الجماهير وتركهم في حالة من التخبط، لا سيما أولئك الذين أتموا حجوزاتهم وتكبدوا عناء التخطيط لدعم المنتخب في القارة الأمريكية.

وقال الاتحاد في بيان رسمي معلقا على الأزمة: "لقد حدث هذا السحب المفاجئ رغم أن عددا من مشجعي كرة القدم الإيرانيين، واستنادا إلى الإجراءات التي تم الإعلان عنها رسميا في وقت سابق، قد وضعوا بالفعل الخطط اللازمة وأتموا ترتيبات السفر لحضور المباريات".

وتأتي هذه التطورات في توقيت بالغ الحساسية، حيث تستعد المنتخبات لقص شريط البطولة الأكبر في تاريخ الساحرة المستديرة، مما يضع المشجعين المتضررين أمام واقع معقد، حيث باتوا عاجزين عن حضور مباريات منتخبهم رغم الاستعدادات المسبقة، ويطرح تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار المفاجئ قبل ساعات من ضربة البداية.