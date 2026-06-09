8 منتخبات وحضور تاريخي.. فرص العرب وحظوظهم في مونديال 2026

في نهائيات كأس العالم 2026 تشارك 8 منتخبات عربية من قارتي آسيا وأفريقيا. وتشمل القائمة كلاً من: الجزائر، ومصر، والعراق، والأردن، والمغرب، وقطر، والسعودية، وتونس.

وقد عزز الإنجاز التاريخي للمغرب – بوصوله إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر عام 2022 كأول دولة عربية تصل إلى هذا الدور – ثقة المنتخبات العربية، لتتحول المشاركة من مجرد "التمثيل المشرف" إلى مشروع طموح لبلوغ الأدوار الإقصائية.

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إليك تعريفا مفصلا لفرص كل منتخب قبل صافرة البداية:

1. منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)

المشاركات: 5 مشاركات (آخرها عام 2014).

أفضل إنجاز: دور الـ16 (2014).

حصيلة النتائج: 3 انتصارات، 3 تعادلات، 7 هزائم

ترتيب الفيفا: 28

الرؤية العامة: تعود الجزائر إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2014، وسط طموحات كبيرة بتشكيلة تجمع بين الخبرة والشباب، في محاولة لاستعادة بريقه على الساحة العالمية.

نقاط القوة: يمتلك المنتخب الجزائري قوة هجومية كبيرة تُعد من بين الأفضل في القارة الأفريقية، حيث يجمع بين خبرة رياض محرز وإبداعه، وبين مواهب صاعدة مثل محمد عمورة وعادل بولبينة، ما يمنح "محاربي الصحراء" قدرة كبيرة على إزعاج أي دفاع. كما يستفيد المنتخب من نواة قوية من اللاعبين الناشطين في مستويات عالية داخل الدوريات الأوروبية.

نقاط الضعف: يظل عدم الاستقرار الدفاعي أكبر نقطة ضعف لدى المنتخب الجزائري، حيث لم يتمكن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش دائما من تحويل القدرات الهجومية الكبيرة إلى فريق متوازن دفاعياً. كما أن الغموض الذي يحيط بمركز حراسة المرمى قد يشكل مشكلة حقيقية قبل انطلاق البطولة.

المجموعة (10): أوقعت قرعة كأس العالم المنتخب الجزائري في مجموعة صعبة تضم حامل اللقب الأرجنتين، والنمسا، إضافة إلى الأردن الذي يشارك لأول مرة في تاريخه. ويُتوقع أن تلعب نتيجة مباراة الأردن دورا مهما في حظوظ الجزائر، إذ إن تفادي الهزيمة أمامه مع تحقيق نتيجة إيجابية أمام النمسا قد يفتح الباب أمام بلوغ الدور ثمن النهائي.

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التوقع النهائي: الخروج من دور الـ32

2. منتخب مصر (الفراعنة)

المشاركات: 4 مشاركات (آخرها عام 2018)

أفضل إنجاز: دور المجموعات

حصيلة النتائج: 0 انتصارات، تعادلان، 5 هزائم

ترتيب الفيفا: 29

الرؤية العامة: يمثل منتخب مصر حالة استثنائية في كرة القدم الأفريقية، حيث رغم تتويجه بـ7 ألقاب في كأس الأمم الأفريقية وهيمنته القارية، ما زال يبحث عن أول انتصار له في كأس العالم. إذ إن مجرد تحقيق فوز في دور المجموعات قد يُعتبر إنجازا مهما للجماهير المصرية على الصعيد العالمي.

نقاط القوة: من أخطر وأقوى المنتخبات هجومياً في أفريقيا، إذ يجمع بين المهارة الفنية والخبرة والسرعة في التحولات الهجومية. كما يستفيد "الفراعنة" من سنوات طويلة من المشاركة في بطولات قارية عالية الضغط، وهو ما ساهم في بناء شخصية قوية وصلبة قادرة على التعامل مع متطلبات كأس العالم.

نقاط الضعف: رغم القوة الهجومية التي يمتلكها منتخب مصر، إلا أنه قد يعتمد بشكل كبير على عدد محدود من اللاعبين لصناعة الفارق في اللحظات الحاسمة. كما أن الأخطاء الدفاعية أمام المنتخبات القوية كانت مشكلة متكررة، حيث عانى الفريق أحياناً من صعوبة في فرض أسلوب لعبه أمام نخبة المنتخبات العالمية.

المجموعة (7): جاءت قرعة مصر في مجموعة متوازنة نسبياً، حيث ستواجه بلجيكا أولاً كأصعب اختبار، ثم نيوزيلندا في مباراة تُعتبر الأهم لتحقيق الفوز، قبل لقاء إيران. ويُتوقع أن تكون مواجهة نيوزيلندا حاسمة في فرص التأهل، بينما ستلعب مباراة إيران دورا مهما في تحديد مصير المنتخب في المجموعة.

التوقع النهائي: الخروج من دور الـ32

3. منتخب العراق (أسود الرافدين)

المشاركات: مشاركتان (آخرها عام 1986)

أفضل إنجاز: دور المجموعات

حصيلة النتائج: 0 انتصارات، 0 تعادلات، 3 هزائم

ترتيب الفيفا: 56

الرؤية العامة: يعود منتخب العراق إلى كأس العالم بعد غياب دام 40 عاماً، وسط آمال كبيرة من جماهيره. ورغم أن التأهل بحد ذاته يُعد إنجازاً، إلا أن المنتخب يأمل في تقديم أداء أفضل من مجرد المشاركة، بعد مشوار تصفيات صعب.

نقاط القوة: يمتاز منتخب العراق بقوة ذهنية كبيرة وقدرة على حسم المباريات الصعبة بفارق ضئيل، إضافة إلى فعاليته في الكرات الثابتة بوجود أيمن حسين كتهديد هوائي بارز. كما يشكل الحارس جلال حسن عنصر أمان مهم بفضل خبرته وسجله القوي في التصديات خلال التصفيات.

نقاط الضعف: يعاني منتخب العراق من محدودية هجومية، حيث يعتمد بشكل كبير على أيمن حسين. وإذا نجحت المنتخبات المنافسة في إيقاف هذا اللاعب، قد يواجه الفريق صعوبة في صناعة الفرص من اللعب المفتوح.

المجموعة (9): وقع منتخب العراق في مجموعة صعبة للغاية إلى جانب فرنسا، والسنغال، والنرويج، مما يترك هامش خطأ شبه معدوم. وستكون المباراة الأولى أمام النرويج مهمة جدا لأنها قد تمثل أفضل فرصة لحصد النقاط قبل مواجهة فرنسا في الجولة الثانية. كما تُعد المباراة الثالثة أمام السنغال اختبارا قويا أمام أحد أقوى منتخبات أفريقيا.

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التوقع النهائي: الخروج من دور المجموعات

4. منتخب الأردن (النشامى)

المشاركات: مشاركة أولى

أفضل إنجاز: لا يوجد

حصيلة النتائج: لا يوجد

ترتيب الفيفا: 63

الرؤية العامة: يشارك منتخب الأردن لأول مرة في كأس العالم لكنه يدخل البطولة بطموح تحقيق مشاركة إيجابية. ويعتبر المنتخب من الفرق الصاعدة بفضل تطوره في السنوات الأخيرة بقيادة المدرب جمال السلامي. نقاط القوة: يتميز منتخب الأردن بالانضباط الدفاعي والتماسك الجماعي، مما يجعله صعب الاختراق. كما يعتمد على الهجمات المرتدة السريعة بقيادة موسى التعمري، وقد أظهر في كأس آسيا قدرته على منافسة منتخبات أقوى بفضل التنظيم والعمل الجماعي.

نقاط الضعف: نقص الخبرة العالمية، والافتقار إلى الحلول في دكة البدلاء، مما يجعل الفريق يتأثر بغياب أي لاعب أساسي.

المجموعة (10): يخوض منتخب الأردن أول مشاركة له في كأس العالم ضمن مجموعة صعبة تضم الأرجنتين، والجزائر، والنمسا، حيث تُعتبر الأرجنتين المرشحة الأبرز للتأهل. ويبدو أن المنافسة ستكون محتدمة بين الأردن وكل من الجزائر والنمسا على بطاقة التأهل الثانية، فيما قد تشكل مواجهة الجزائر المباراة الأهم في سباق العبور إلى الدور التالي.

التوقع النهائي: الخروج من دور المجموعات

5. منتخب المغرب (أسود الأطلس)

المشاركات: 7 مشاركات (آخرها عام 2022)

أفضل إنجاز: المركز الرابع (2022)

حصيلة النتائج: 6 انتصارات، 6 تعادلات، 11 هزيمة

ترتيب الفيفا: 7

الرؤية العامة: يدخل منتخب المغرب كأس العالم 2026 بوضعية قوية بعد إنجازه التاريخي في عام 2022، حيث لم يعد يُعتبر منافسا حقيقيا على أعلى مستوى. ويعتمد الفريق على استقرار تشكيلته وخبرة لاعبيه مع وجود مواهب صاعدة، ما يمنحه طموحاً كبيراً لتحقيق مشوار مميز في البطولة وربما المنافسة على اللقب.

نقاط القوة: يُعد منتخب المغرب من أكثر المنتخبات اكتمالاً في كأس العالم، حيث يجمع بين القوة الدفاعية والجودة الفنية والفعالية الهجومية. كما يتميز بانسجام كبير بين اللاعبين وخبرة جماعية متراكمة، مع امتلاك عناصر قادرة على التأقلم مع مختلف أساليب اللعب.

نقاط الضعف: يعاني منتخب المغرب من ضغط التوقعات المرتفعة كأبرز تحد في كأس العالم، بعدما أصبح خصومه يتعاملون معه بجدية كاملة. وقد يواجه صعوبة أمام المنتخبات التي تعتمد على التكتل الدفاعي وإغلاق المساحات.

المجموعة (3): يقع منتخب المغرب في مجموعة قوية تضم البرازيل، واسكتلندا، وهايتي، مع مواجهة مرتقبة أمام البرازيل كأبرز اختبار. ويُتوقع أن يحقق أسود الأطلس التأهل، بينما يبقى التحدي الحقيقي في مدى قدرتهم على مواصلة المشوار في الأدوار الإقصائية.

التوقع النهائي: ربع النهائي

6. منتخب قطر (العنابي)

المشاركات: مشاركتان (آخرها عام 2022)

أفضل إنجاز: دور المجموعات (2022)

حصيلة النتائج: 0 انتصارات، 0 تعادلات، 3 هزائم

ترتيب الفيفا: 57

الرؤية العامة: يشارك منتخب قطر في كأس العالم للمرة الثانية بعد تجربة أولى صعبة في عام 2022 خسر خلالها جميع مبارياته. ويسعى الفريق لتقديم أداء أفضل هذه المرة، مستفيداً من الخبرة المكتسبة، من أجل تحقيق أولى نقاطه في تاريخ البطولة.

نقاط القوة: يستفيد منتخب قطر من انسجام كبير بين لاعبيه الذين خاضوا سنوات طويلة معاً في مختلف المنتخبات، ما يمنحه تماسكاً فنياً واضحاً. ويُعد هذا التفاهم أحد أبرز نقاط قوته، حيث يساعده على التحكم في نسق اللعب وبناء الهجمات من الخلف بطريقة منظمة قد تسبب مشاكل لأي منافس إذا تم استغلالها بشكل جيد.

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نقاط الضعف: يعاني منتخب قطر من هشاشة دفاعية أمام المنتخبات القوية، إضافة إلى عدم الاستقرار في الأداء بين الهجوم والدفاع، وهو ما قد يؤثر على قدرته في تقديم مستويات ثابتة خلال البطولة.

المجموعة (2): يمتلك منتخب قطر فرصة معقولة للتأهل إلى الدور الثاني، رغم صعوبة مواجهة سويسرا في البداية. وقد تكون مباراة كندا هي المفتاح الحاسم في حسابات التأهل، قبل لقاء البوسنة والهرسك في ختام دور المجموعات.

التوقع النهائي: الخروج من دور المجموعات

7. منتخب السعودية (الأخضر)

المشاركات: 7 مشاركات (آخرها عام 2022)

أفضل إنجاز: دور الـ16 (1994)

حصيلة النتائج: 4 انتصارات، تعادلان، 13 هزيمة

ترتيب الفيفا: 61

الرؤية العامة: يشارك المنتخب السعودية في كأس العالم للمرة السابعة بطموح تكرار المفاجآت وإثبات حضوره القوي. ويظل فوزه التاريخي على الأرجنتين في عام 2022 شاهداً على قدرته في مقارعة كبار المنتخبات وتقديم أداء مميز في المواعيد الكبرى.

نقاط القوة: يجمع المنتخب السعودي بين الجودة الفنية والضغط العالي، مع انسجام واضح بين اللاعبين بفضل سنوات اللعب المشترك. كما ساهم تطور الدوري السعودي في رفع مستوى العناصر المحلية من خلال الاحتكاك بلاعبين عالميين.

نقاط الضعف: يعاني المنتخب السعودي من عدم الاستقرار في الأداء، رغم قدرته على منافسة المنتخبات الكبرى في بعض المباريات. كما تبرز مشاكل في التركيز الدفاعي أمام الفرق القوية، إلى جانب جدل حول تأثير كثرة اللاعبين الأجانب في الدوري على فرص اللاعبين المحليين.

المجموعة (8): يواجه المنتخب السعودي مجموعة صعبة في كأس العالم، حيث يبدأ مشواره بمواجهة أوروغواي قبل لقاء إسبانيا، أحد أبرز المرشحين للقب. وقد تكون المباراة الأخيرة أمام الرأس الأخضر حاسمة في تحديد فرص التأهل، إذ إن تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوروغواي والفوز على الرأس الأخضر قد يكفيان لعبور الدور الأول.

التوقع النهائي: الخروج من دور الـ32

8. منتخب تونس (نسور قرطاج)

المشاركات: 7 مشاركات (آخرها عام 2022)

أفضل إنجاز: دور المجموعات

حصيلة النتائج: 3 انتصارات، 5 تعادلات، 10 هزائم

ترتيب الفيفا: 46

الرؤية العامة: يخوض منتخب تونس كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه، لكنه ما زال يبحث عن تحقيق إنجاز بارز بعد فشله في تجاوز دور المجموعات في المشاركات السابقة. وعلى الرغم من الخبرة التي اكتسبها عبر تكرار الحضور، لا يزال الفريق ينتظر لحظة الانطلاقة الحقيقية في البطولة.

نقاط القوة: يُعد الانضباط الدفاعي أبرز نقاط قوة منتخب تونس، حيث استقبل الفريق عدداً قليلاً جداً من الأهداف خلال التصفيات. ويتميز "نسور قرطاج" بالتنظيم الجيد، والصلابة، والقدرة على إزعاج المنتخبات الأقوى وإرباك أسلوب لعبها.

نقاط الضعف: يبقى تسجيل الأهداف أبرز نقطة ضعف لدى منتخب تونس، إذ يواجه صعوبة في تحويل الأداء الجيد إلى انتصارات أمام المنتخبات القوية. هذا الأمر يضع ضغطاً إضافياً على الدفاع وحارس المرمى للحفاظ على نظافة الشباك من أجل تحقيق النتائج.

المجموعة (6): أوقعت قرعة كأس العالم منتخب تونس في مجموعة قوية تضم هولندا، واليابان، والسويد. وتُعد مباراة الافتتاح أمام السويد مهمة، كما أن مواجهة هولندا في الختام ستكون حاسمة، لكن المباراة أمام اليابان قد تكون الأهم في تحديد مصير التأهل، خاصة أنها تتزامن مع المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم.

التوقع النهائي: الخروج من دور المجموعات