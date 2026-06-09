جلاد برشلونة وإيفرتون.. البلجيكي أوريغي يعلن نهاية مسيرته الكروية

قرر الدولي البلجيكي السابق ديفوك أوريغي الذي تألق بألوان ليفربول الإنجليزي، وضع حد لمسيرته في ملاعب كرة القدم عن 31 عاما، وفق ما أعلن الاثنين.

وكتب أوريغي الذي فسخ عقده مع ميلان الإيطالي في كانون الأول/ديسمبر، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين: "لقد تحقق هدفي في اللعبة كلاعب. عشت أحلام طفولتي باللعب على أكبر المسارح والفوز بأكبر الألقاب. أنا ممتن لله على كل ذلك".

ورسخ المهاجم البلجيكي مكانته في تاريخ ليفربول عام 2019 حين سجل هدفين في الفوز التاريخي على برشلونة الإسباني 4-0 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة ذهابا 0-3، قبل أن يحرز هدفا أيضا في النهائي الذي فاز فيه "الحمر" على منافسهم المحلي توتنهام.

كما تألق أوريغي في ديربي ميرسيسايد، مسجلا ستة أهداف في شباك إيفرتون، من بينها هدف قاتل في الوقت بدلا من الضائع أمام مدرج "كوب" في ملعب "أنفيلد"، ما دفع مدرب "الحمر" في حينها الألماني يورغن كلوب إلى الركض داخل أرض الملعب احتفالا.

وبالمجمل، سجل أوريغي 41 هدفا في 175 مباراة بقميص ليفربول، لكنه لم يبدأ أساسيا سوى في 68 منها.

وتوج أوريغي الذي بدأ مسيرته مع ليل الفرنسي، مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي عام 2020، قبل أن ينتقل إلى ميلان في صفقة انتقال حر بعد عامين.

وفي عام 2024، عاد إلى إنجلترا معارا لموسم واحد ليدافع عن ألوان نوتنغهام فوريست.

وتوجه أوريغي: "إلى جماهيري في أنحاء العالم الذين ساعدوني على التألق: كل لحظة أيقونية، كل هدف، وكل جزء من التاريخ الذي صنعناه معا سيبقون لنا إلى الأبد".

وأردف: "إلى كل ناد، وإلى جميع المدربين والزملاء الذين وقفوا إلى جانبي، شكرا لكم. لقد شكّلتموني بطرق تتجاوز بكثير حدود الملعب".

وختم: "المهمة اكتملت. والآن أنتقل إلى ندائي التالي. الرحلة مستمرة. مع حبي، ديفوك أوريغي".