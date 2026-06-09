غفوة واستهجان جماهيري.. تفاصيل ليلة صاخبة لترمب بنهائي دوري السلة الأميركية

أظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام ومنصات أمريكية، الثلاثاء، صيحات استهجان وهتافات أطلقتها جماهير ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال حضوره المباراة الثالثة من نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA Finals)، التي جمعت نيويورك نيكس وسان أنطونيو سبيرز على ملعب "ماديسون سكوير غاردن" في مدينة نيويورك.

وأظهرت اللقطات لحظة ظهور ترمب داخل المقصورة وهو يبتسم أثناء عزف النشيد الوطني، حيث علت أصوات الاستهجان من عدد من المشجعين في المدرجات، بينما واصل الرئيس الأمريكي الوقوف وأداء التحية للعلم وسط إجراءات أمنية مشددة رافقت حضوره المباراة.

كذلك رصدت الكاميرات ترمب وقد بدا عليه النعاس، بل وبدا نائما بالفعل داخل المقصورة، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وعقب انتهاء المباراة، سئل ترمب عن الهتافات التي استقبلته داخل الملعب، فنفى تعرضه لاستهجان واسع، قائلا للصحفيين: "أعتقد أن معظمها كان هتافات تأييد، كان الصوت مرتفعا جدا وكان الحضور متحمسا للغاية".

وفرضت السلطات في نيويورك طوقا أمنيا مشددا حول منطقة "ماديسون سكوير غاردن" لضمان أقصى درجات الأمان عند وصول ترمب، ومن بين الإجراءات المتخذة، تم إلغاء التجمع الجماهيري التقليدي لمشاهدة المباراة الذي يقام عادة خارج الصالة.

كما أمرت السلطات المشجعين بالوصول إلى الملعب قبل ثلاث ساعات من بدء المباراة ودون حقائب ظهر، لمواجهة إجراءات التفتيش الأمني المشددة والمماثلة لتلك المتبعة في المطارات.

ولم تقتصر أحداث الليلة على ما جرى داخل الملعب، إذ أظهرت مشاهد متداولة اندلاع اشتباكات بين عدد من مشجعي الفريقين في شوارع مانهاتن ومحيط الصالة الرياضية عقب نهاية اللقاء. وأظهرت اللقطات تبادل اللكمات والتدافع بين مجموعات من المشجعين قبل تدخل شرطة نيويورك لفض الاشتباكات.

وانتهت المواجهة بفوز سان أنطونيو سبيرز على نيويورك نيكس بنتيجة 115-111، ليقلص السبيرز الفارق إلى 2-1 في السلسلة النهائية التي تُحسم بنظام الأفضل في سبع مباريات.