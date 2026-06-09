بعد استبعاده من المونديال.. الحكم الصومالي عرتن يكشف خطوته التالية

أكد الحكم الصومالي عمر عرتن، الاثنين، أنه يريد التركيز على مستقبله الكروي بعد منعه من دخول الولايات المتحدة واستبعاده بالتالي من المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026.

وقال عرتن في تصريحات لوكالة فرانس برس "على الرغم من الظروف التي أمرّ بها، فإنني في مزاج إيجابي وأركز على التحديات المقبلة في مسيرتي التحكيمية".

وتابع "أود أن أشكر عائلة كرة القدم على رسائلها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق والنجاح خلال كأس العالم، وأتطلع إلى الانضمام إليهم مجددا في مسابقات مستقبلية".

ومُنِع عرتن، الاثنين، من دخول الولايات المتحدة حيث كان من المقرر أن يصبح أول حكم من بلاده يدير مباريات في كأس العالم لكرة القدم.

ولم يتضح على الفور سبب قرار سلطات مطار ميامي الدولي منع عرتن من دخول الولايات المتحدة، لكن الصومال من بين دول عدة مدرجة على قائمة حظر السفر التي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ولاحقا قال متحدث باسم هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن عرتن مُنع من الدخول عقب تفتيش روتيني.

وأوضح أنه "خلال إجراءات المعالجة، خضع المسافر لتفتيش إضافي، وهو جزء روتيني من عملية التفتيش لدى هيئة الجمارك وحماية الحدود عندما يحتاج الضباط إلى التحقق من المعلومات أو تحديد أهلية الدخول".

وأضاف "بعد التفتيش، تبيّن أن المسافر، وهو حكم في كأس العالم لكرة القدم، غير مؤهل للدخول بسبب مخاوف تتعلق بعمليات التدقيق، وتم رفض دخوله".

الفيفا بلا سلطة

من جهته أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استبعاد عرتن من إدارة مباريات كأس العالم نتيجة منعه من دخول الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم فيفا لوكالة فرانس برس "يمكن التأكيد أن حكم المباريات عمر عبد القادر عرتن لن يتمكن من التدرب أو إدارة مباريات كأس العالم 2026، بعدما مُنع من دخول الولايات المتحدة".

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وشدد الاتحاد الدولي على أنه لا يملك أي سلطة للتأثير على القرار، موضحا أن ذلك يعود حصرا إلى الدول المضيفة للبطولة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث أن "فيفا غير معني بإجراءات الهجرة في الدولة المضيفة، بما في ذلك البت في التأشيرات، وقد أُبلغ من السلطات بأن وضع السيد عرتن لن يتغير في الوقت الراهن".

وتابع "تماشيا مع فعاليات فيفا السابقة، فإن الحكومة المضيفة هي التي تقرر في نهاية المطاف من يحصل على تأشيرة ومن يُسمح له بدخول البلاد".

إشادات صومالية

واعتبر سيسي عدن أبشير، المستشار في وزارة الشباب والرياضة الصومالية قائد المنتخب الوطني السابق، أن منع عرتن من دخول الولايات المتحدة وحرمانه من إدارة المباريات المقررة لا يضر به على الصعيد الشخصي فحسب، "بل يقوّض أيضا التزام كرة القدم بقيم العدالة والاستحقاق وروح اللعب النظيف".

وأضاف أبشير أن عرتن كان يحمل تأشيرة دخول صالحة إلى الولايات المتحدة، كاشفا أن الحكم البالغ 34 عاما عاد جوا إلى إسطنبول حيث كان يقيم.

وأكد أن "عمر عرتن من أكثر الحكام المحترمين في أفريقيا، ويستحق دعم مجتمع كرة القدم بأكمله".

وكان عرتن من بين 52 حكما عينهم فيفا لإدارة مباريات نهائيات كأس العالم المقررة في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة اعتبارا من الخميس.

ويدير عرتن مباريات الدوري الوطني الصومالي منذ أصبح حكما دوليا معتمدا من فيفا عام 2018.

كما أدار مباريات في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 في الجزائر، واختير في عام 2025 من قبل الاتحاد الأفريقي للعبة حكم العام للرجال.

وفي أبريل/نيسان، أشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بعرتن بعدما دخل التاريخ كأول صومالي يتم اختياره لإدارة مباريات في نهائيات كأس العالم.