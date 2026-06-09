بطل مونديال 2006 مدربا جديدا لفيورنتينا

أعلن نادي فيورنتينا التعاقد مع المدافع الدولي الإيطالي السابق فابيو غروسو، بطل مونديال 2006 الذي انفصل مؤخرا عن ساسوولو، للإشراف على قيادته حتى عام 2028 وفق ما أُعلن الإثنين.

وقال رئيس النادي جوزيبي كوميسو في بيان إن "فابيو ليس فقط بطلا للعالم، بل هو أيضا مدرب شق طريقه بفضل عمله الجاد وأفكاره ونتائجه".

وأمضى فيورنتينا موسما كارثيا تحت قيادة ستيفانو بيولي ثم باولو فانولي الذي أُقيل الأسبوع الماضي رغم ضمانه بقاء الفريق في الدرجة الأولى الإيطالية بحلوله في المركز الخامس عشر.

وتولى غروسو (48 عاماً) تدريب ساسوولو منذ يوليو/تموز 2024 حين كان الفريق في دوري الدرجة الثانية، ونجح في نهاية موسمه الأول بإعادته إلى دوري الأضواء.

وأنهى ساسوولو الموسم المنصرم في المركز الحادي عشر.

وللمرة الأولى في مسيرته، سيتولى غروسو، اللاعب السابق في باليرمو وإنتر ويوفنتوس، قيادة أحد الفرق الكبيرة في الدوري الإيطالي، إذ كانت تجربته الوحيدة مع ناد من الصف الأول في ليون الفرنسي لكنها لم تدم سوى 3 أشهر بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وأُقيل غروسو من ليون بعد 7 مباريات فقط (فوز واحد)، في مشوار تخلله تعرضه لإصابة في الوجه خلال الاعتداء على حافلة فريقه قبل الوصول إلى ملعب فيلودروم لمواجهة مرسيليا، ونُقل إلى المستشفى قبل أن تُلغى المباراة.

وكما جرت العادة في إيطاليا، تشهد فترة ما بين الموسمين نشاطا واسعا على مقاعد المدربين، فإلى جانب ساسوولو وفيورنتينا، غيّر أو سيغير كل من بولونيا ونابولي وميلان ولاتسيو المدرب، مع احتمال أن يطال التغيير أتالانتا أيضا.