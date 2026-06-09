نظرات خاطفة وضحكات مكتومة.. "فخ" النشيد الوطني يباغت لاعبي إسبانيا (فيديو)

شهدت المباراة الودية الدولية بين إسبانيا وبيرو موقفاً طريفاً أثناء عزف النشيد الوطني لمنتخب "لا روخا".

تغلب المنتخب الإسباني صباح اليوم على نظيره البيروفي 3-1 في المباراة الأخيرة له قبل خوض غمار بطولة كأس العالم 2026، والتي أُقيمت على ملعب كواوتيموك في مدينة بويبلا المكسيكية.

وخلال المراسم المعتادة قبل انطلاق أي مباراة دولية، عُزف النشيد الوطني لكلا المنتخبين، لكن النشيد الخاص بإسبانيا تسبب في ردود فعل مختلفة من اللاعبين.

وأكدت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أنه عُزفت النسخة المطولة من النشيد الوطني لمنتخب إسبانيا، الذي استمر أكثر من دقيقتين.

وكانت ردود فعل لاعبي إسبانيا واضحة للعيان وفق مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تبادل بعضهم نظرات خاطفة بطرف العين مع بعض الابتسامات الخفيفة، كما ظهرت ملامح المفاجأة والدهشة على وجوه الآخرين.

وقال المعلق الإسباني خوان كارلوس ريفيرو أثناء البث المباشر للمباراة: "النشيد الوطني الإسباني يُعزف الآن في نسخته الطويلة".

واجتاح مقطع الفيديو الذي أظهر ردود أفعال لاعبي إسبانيا مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تفاعل معها المتابعون الإسبان بالكثير من التعليقات الساخرة.

وأبرزت الصحيفة عدداً من تلك التعليقات أبرزها: "لقد استغرق نشيد إسبانيا وقتاً أطول من صمود شباك بيرو قبل استقبال الهدف"، في إشارة منه إلى الهدف المبكر الذي سجله ميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد قبل انقضاء الدقيقة الثانية.

وكتب آخر: "كنت أظن أنهم أخطؤوا في تشغيل النشيد الإسباني لكن تبين لاحقاً أنهم قاموا بتشغيل النسخة الطويلة منه ولم يعد بإمكان اللاعبين حبس ضحكاتهم".

ونشر ثالث: "من الأمور الغريبة في الحياة أنني أستطيع سماع موسيقى النشيد الإسباني لكني لا أعرف كلماته"، علماً بأن النشيد الإسباني يُعزف فقط ولا توجد له كلمات رسمية وفق "ماركا".

نشيد بلا كلمات

وتُعد إسبانيا واحدة من بين 4 دول في العالم يتألف النشيد الوطني الخاص بها من الموسيقى فقط، وهي: البوسنة والهرسك وسان مارينو وكوسوفو، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في نسختها الإسبانية.

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ويعود النشيد الإسباني إلى أصول عسكرية، حيث تم تأليف هذه المقطوعة التي تُعرف باسم مسيرة غرناطة (Marcha Granadera) لتصاحب الاستعراضات العسكرية.

وتُعد هذه المقطوعة واحدة من أقدم الأناشيد الوطنية في أوروبا، ويعود تاريخها إلى عام 1770 عندما اعتمدها الملك كارلوس الثالث كنشيد وطني لإسبانيا.

حادثة مماثلة

وشهدت مباراة الأرجنتين بطل العالم وهندوراس التي جرت فجر الأحد الماضي على ملعب كايل فيلد في مدينة كوليدج ستيشن بولاية تكساس الأمريكية موقفاً طريفاً ومحرجاً في الوقت ذاته.

وقام مسؤولو الملعب بتشغيل الأغنية الشهيرة "بومبون أسيسينو" (Bombón Asesino) لفرقة "لوس بالميراس" (Los Palmeras) عبر مكبرات الصوت بدلاً من النشيد الوطني لمنتخب الأرجنتين.

ولم يخفِ اللاعبون مفاجأتهم من هذا الخطأ وظلوا بلا حراك والصدمة واضحة على وجوههم، فيما حظيت هذه الهفوة بانتشار كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.