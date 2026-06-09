المكسيك ضد جنوب أفريقيا.. موعد المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تستعد المكسيك لترسيخ مكانتها في تاريخ كرة القدم كأول دولة تستضيف كأس العالم ثلاث مرات، إذ ستستضيف النسخة المقبلة جنبا إلى جنب مع كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتُعد المكسيك من المشاركين الدائمين في البطولة، حيث ستشارك في هذا الحدث العالمي للمرة الـ18.

المكسيك ضد جنوب أفريقيا.. موعد المباراة الافتتاحية

وسترفع المكسيك إحدى الدول المضيفة، الستار عن أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم، مع انطلاق أولى مباريات البطولة المكوّنة من 104 مباريات، وذلك بمواجهتها لجنوب أفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا كوريا الجنوبية والتشيك.

وتأتي هذه المواجهة كإعادة معكوسة لمباراة افتتاح نسخة 2010، حين كانت جنوب أفريقيا هي الدولة المضيفة.

وقد ضمن منتخب المدرب هوغو بروس تأهله إلى رابع مشاركة له في المحفل العالمي بعدما تصدّر المجموعة الثالثة في التصفيات الأفريقية.

موعد مباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا

تقام مباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا على "ملعب مكسيكو سيتي" أحد أبرز معالم كرة القدم العالمية يوم الخميس 11 يونيو/حزيران 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في عواصم بلاد المغرب العربي (تونس – الجزائر – المغرب) في تمام الساعة الثامنة مساء بحسب توقيتها المحلي، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة المكسيك وجنوب أفريقيا

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 5

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

وتمتلك شبكة beIN Sports الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتكون الوجهة الرئيسية لعشاق الساحرة المستديرة لمتابعة جميع مباريات البطولة.

من المقرر أن تنقل الشبكة كافة مباريات كأس العالم البالغ عددها 104 مباريات عبر قنوات beIN SPORTS MAX المخصصة للبطولة، مع استوديوهات تحليلية موسعة قبل وبعد المباريات، إضافة إلى تغطية إخبارية متواصلة.

مواجهة سابقة في كأس العالم

قبل ستة عشر عاما من موعد مواجهتهما في 2026، التقت جنوب أفريقيا والمكسيك وجها لوجه في المباراة الافتتاحية لأول نسخة من كأس العالم تُقام على الأراضي الأفريقية.

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وخلّد سيفيوي تشابالالا اسمه في سجلات التاريخ بهدف افتتاحي رائع أشعل حماس الجماهير صاحبة الأرض، قبل أن يرد رافائيل ماركيز الذي سيحضر المباراة مجددا هذه المرة كمساعد للمدرب خافيير أغيري بهدف التعادل لصالح "إل تري".

ملعب مباراة الافتتاح

يُعدّ ملعب مكسيكو سيتي أحد أبرز معالم كرة القدم العالمية، وأول ملعب يستضيف نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة.

وشهد هذا الملعب حضور أساطير بحجم بيليه ودييغو مارادونا في نهائيي نسختي 1970 و1986 المثيرتين.

ومن المقرر أن يحتضن خمس مباريات في كأس العالم، من بينها أول وثالث مباريات المكسيك في دور المجموعات، إضافة إلى مباراتين في الأدوار الإقصائية.

وكانت آخر مرة استضافت فيها المكسيك البطولة عام 1986، حيث وصلت إلى ربع النهائي، وهو نفس الإنجاز الذي حققته كبلد مضيف في نسخة 1970. ولعب الدعم الجماهيري دورا محوريا في هاتين النسختين، ومن المتوقع أن يكون للمشجعين دور كبير مرة أخرى في العام المقبل.

وتحت قيادة خافيير أغيري – أحد لاعبي الفريق في نسخة 1986 – تطمح المكسيك إلى تحقيق أفضل إنجاز لها في تاريخ كأس العالم من خلال محاولة الوصول إلى ما بعد ربع النهائي.

مباريات ومجموعة المكسيك في كأس العالم 2026

11 يونيو: المكسيك ضد جنوب أفريقيا (ملعب مكسيكو سيتي)

18 يونيو: المكسيك ضد كوريا الجنوبية (ملعب غوادالاخارا)

24 يونيو: المكسيك ضد التشيك إستاديو (ملعب مكسيكو سيتي)

المكسيك تعد بافتتاح سلمي

في السياق، طمأنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، مساء الاثنين، إلى أنها قادرة على ضمان إقامة حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم المقرر الخميس في أجواء سلمية، رغم القلق من استمرار احتجاجات المعلمين.

وقالت خلال مؤتمرها الصحفي اليومي: "سنضمن أن يتم الاحتفال بكأس العالم على نحو جيد، وفي أجواء من السلم والطمأنينة".

وهددت نقابة للمعلمين بتنظيم احتجاجات خلال مباراة الافتتاح المقررة الخميس بين المكسيك وجنوب أفريقيا في العاصمة، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها المتعلقة بزيادات في الرواتب وإصلاحات في أنظمة التقاعد.

وفي الأول يونيو/حزيران الجاري، فرقت الشرطة متظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي خارج ساحة سوكالو التاريخية، حيث أقامت السلطات شاشة عملاقة لمنطقة مشجعي كأس العالم.

ولا تزال الشوارع المحيطة بالساحة مغلقة بحواجز معدنية تهدف إلى الحماية من "الاستفزازات" وفق ما قالت شينباوم.

كما أسقط المعلمون المحتجون الأسبوع الماضي تماثيل تذكارية للاعبين في وسط مكسيكو سيتي.