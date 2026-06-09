الرجوب يدين اعتقال لاعبتَي منتخب فلسطين ويطالب بموقف دولي ضد الاحتلال

أدان رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاعبتي المنتخب الفلسطيني رند الحلواني ونتالي أبو دية، معتبرا أن هذا الإجراء يعكس استخفافا بالرياضة وبالقوانين والمواثيق الدولية.

وأوضح الرجوب في تصريح لقناة "الجزيرة" أن الاتحاد الفلسطيني سيواصل جهوده من أجل الإفراج عن اللاعبتين، إلى جانب مواصلة العمل على المطالبة بمقاطعة إسرائيل رياضيا ومنعها من المشاركة في المسابقات القارية والدولية.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت اللاعبتين خلال الأسبوع الماضي، بعد مداهمة منزل عائلة رند الحلواني في القدس، واعتقال نتالي أبو دية الطالبة في جامعة بيرزيت في رام الله، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الذي اعتبر ما حدث انتهاكا صارخا للقيم الرياضية.

وشدد الرجوب على ضرورة أن يتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) موقفا واضحا من هذه الانتهاكات، مؤكدا أن ما يحدث يعكس استهدافا مباشرا للرياضة الفلسطينية ومحاولة لتقويض حضورها الدولي.

كما جدد رفضه لأي شكل من أشكال التطبيع الرياضي مع إسرائيل، مشيرا إلى رفضه مصافحة مسؤولين إسرائيليين في الفعاليات الرياضية، ومعتبرا أن هذه المواقف تحمل رسالة سياسية واضحة حول ما وصفه بتزايد عزلة إسرائيل على الساحة الرياضية الدولية.