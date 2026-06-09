التدريب الأول للجزائر في أمريكا.. استقبال حافل ومباراة ودية "سرية" قبل مواجهة الأرجنتين

انطلقت تحضيرات المنتخب الجزائري لكرة القدم بشكل فعلي في مدينة كانساس سيتي الأمريكية، حيث أجرى "محاربو الصحراء" حصتهم التدريبية الأولى منذ وصولهم إلى الولايات المتحدة، وذلك استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأقيمت الحصة على ملاعب المركز الرياضي لجامعة كانساس، بمشاركة جميع اللاعبين دون استثناء، بما في ذلك لاعب خط الوسط هشام بوداوي الذي عاد إلى المجموعة، بعد غيابه عن اللقاء الودي الأخير الذي فاز فيه المنتخب الجزائري على هولندا بنتيجة 1-0.

وقبل بداية التدريب، تابع اللاعبون محاضرة فيديو قدمها ممثلو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا (FIFA)، خصصت لشرح التعديلات الجديدة على قوانين اللعبة التي أقرها المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب – IFAB)، في إطار التحضير الفني والتنظيمي للمونديال.

استقبال حافل ومباراة ودية سرية

ويستعد المنتخب الجزائري لخوض مباراة ودية أخيرة أمام بوليفيا يوم الأربعاء، في آخر اختبار قبل الدخول في أجواء المنافسة الرسمية، حيث يفتتح مشواره في كأس العالم بمواجهة قوية أمام الأرجنتين -حاملة اللقب- يوم 17 يونيو/حزيران ضمن المجموعة العاشرة. مواجهة ستكون استثنائية بسبب إقامتها خلف أبواب مغلقة وغياب الجماهير بشكل كامل، إضافة لغياب وسائل الإعلام وعدم بث المباراة على الشاشات.

رسالة ترحيب من عمدة كانساس سيتي

رحب عمدة مدينة كانساس سيتي الأمريكية، كوينتون لوكاس، بالمنتخب الجزائري لكرة القدم فور وصوله إلى الولايات المتحدة.

وفي رسالة نشرها على منصة "إكس"، عبّر لوكاس عن سعادته باستقبال "الخضر" وجماهيرهم.

وحظي المنتخب الجزائري لكرة القدم باستقبال حافل ومؤثر عند وصوله إلى مدينة كانساس سيتي الأمريكية، حيث توافد عدد كبير من الجماهير لدعم محاربي الصحراء ومنحهم لمحة أولى عن الأجواء التي سترافقهم خلال مشاركتهم في كأس العالم. ورغم تأخر توقيت الوصول وصعوبة الظروف الجوية، إلا أن الجالية الجزائرية في الولايات المتحدة كانت في الموعد، إذ احتشدت مئات الجماهير قرب المطار ورافق موكب من السيارات بعثة المنتخب إلى مقر إقامتها في مدينة لارنس، التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن كانساس سيتي، والتي ستحتضن معسكرهم الرسمي خلال البطولة.

وقد عبر المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، عن طموحه وثقته، قائلا في تصريح لقناة (فيفا): "إنه لشرف كبير أن نكون هنا في الولايات المتحدة، لكن هذا الشرف يفرض علينا مسؤوليات كبيرة، وعلينا أن نقدم كل ما لدينا من أجل هذا القميص".