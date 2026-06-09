احتجاز الهداف وترحيل المصور.. إجراءات أمريكية صارمة تربك وصول بعثة العراق للمونديال

واجهت بعثة منتخب العراق المتجهة للمشاركة في كأس العالم عام 2026، سلسلة من التعقيدات في مطارات الولايات المتحدة، شملت احتجاز أحد أبرز لاعبيه لساعات ومنع دخول المصور الرسمي رغم استيفائه الإجراءات القانونية.

وتعرض المهاجم الدولي أيمن حسين لاحتجاز دام قرابة سبع ساعات فور وصوله إلى مطار أوهير في مدينة شيكاغو، حيث خضع لتحقيقات مطولة من قبل سلطات الهجرة قبل السماح له بالدخول لاحقا.

ووفقا لمصادر إعلامية، فإن اللاعب كان ضمن بعثة المنتخب العراقي عندما أُوقف للتحقق من هويته، وسط تقارير تحدثت عن احتمال وجود خطأ في الاشتباه به. وبعد ساعات من الانتظار، سمح له أخيرا بدخول الأراضي الأمريكية، في تطور خفف من قلق الجهاز الفني، نظرا لاعتماد المنتخب الكبير على خدماته الهجومية.

ترحيل المصور الرسمي لمنتخب العراق

ولم تتوقف التعقيدات عند هذا الحد، إذ واجه المصور الرسمي للمنتخب، طلال صالح، وضعا أكثر صعوبة، بعد أن مُنع من دخول الولايات المتحدة رغم امتلاكه تأشيرة سارية واعتمادا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ إذ احْتُجز لنحو 12 ساعة قبل أن يُجبر على مغادرة البلاد والعودة عبر رحلة طويلة مرت بإسبانيا ثم مصر وصولا إلى بغداد.

ورغم هذه البداية غير المثالية، يأمل المنتخب العراقي في تجاوز هذه الظروف خارج الملعب والتركيز على مشواره الرياضي خلال المونديال، خاصة بعد غياب دام أربعة عقود منذ نسخة عام 1986، وسط طموحات كبيرة لبداية تاريخية في مجموعة قوية تضم النرويج وفرنسا والسنغال.