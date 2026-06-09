منتخب إيران يدعو فيفا لتطبيق قاعدة 8% في المونديال

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم إلغاء حصته من تذاكر مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العالم في أمريكا، داعيا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للتدخل.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن بيان للاتحاد الإيراني لكرة القدم أن أمريكا اتخذت إجراءات لمنع حضور المشجعين الإيرانيين مباريات الفريق في لوس أنجلوس ضد منتخبي نيوزيلندا وبلجيكا، وفي سياتل ضد المنتخب المصري، ضمن منافسات المجموعة السابعة بالمونديال، الذي يُقام أيضا في المكسيك وكندا.

منتخب إيران يدعو الفيفا لتطبيق "قاعدة 8%"

وبموجب لوائح فيفا والبطولة، يحصل كل اتحاد على 8% من تذاكر مباراة منتخبه في كأس العالم، التي تنطلق منافساتها رسميا بعد غد الخميس.

وأوضح اتحاد الكرة الإيراني أنه بناء على قاعدة 8%، بدأ المشجعون الاستعداد لحضور مباريات كأس العالم، لكنهم اضطروا الآن إلى إلغائها، معربا عن أمله في أن يتمكن فيفا من مساعدته في الاستفادة من الحصة المخصصة له.

قال اتحاد الكرة الإيراني في بيانه: "قبل أقل من 3 أيام على انطلاق مونديال 2026، اتخذت أمريكا إجراء جديدا لعرقلة حضور جماهيرنا في الملاعب التي تستضيف مبارياتنا الثلاث في دور المجموعات".

أضاف البيان "وتزامن هذا الإجراء مع تخطيط العديد من جماهيرنا بالفعل لحضور المباريات وفقا للإجراءات المعلنة في وقت سابق".

وواصل: "حرمان مشجعي إيران من الحصول على تذاكرهم بشكل قانوني ورسمي يبقى إجراء يخل بمبادئ روح المنافسات الدولية والمساواة بين الدول المشاركة في البطولة".

وختم: "وهذه التطورات تثير التساؤلات بشأن تدخل اعتبارات غير رياضية وسياسية في تنظيم أكبر حدث لكرة القدم في العالم".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه تم التواصل مع فيفا للتعليق على هذه الأزمة.

وتُعتبر إيران من بين عدة دول مُنع مواطنوها من دخول أمريكا منذ بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية كرئيس لأمريكا.

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كما تشهد العلاقات بين إيران وأمريكا نزاعا عسكريا منذ فبراير/شباط الماضي.

وقرر المنتخب الإيراني نقل معسكره التدريبي من أمريكا إلى المكسيك، كما تقرر عدم منحه تأشيرات دخول أمريكا إلا في أيام مبارياته بمرحلة المجموعات، على أن يغادر الأراضي الأمريكية فور كل لقاء، علما بأنه لم يحصل عدد من أعضاء الوفد الإيراني على تأشيرات دخول إلى أمريكا.