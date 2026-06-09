"فوضى عارمة وشديدة".. أسطورة إنجلترا يهاجم مونديال 2026

هاجم نجم منتخب إنجلترا وأرسنال السابق، إيان رايت، اليوم الثلاثاء، التنظيم الأمريكي لبطولة كأس العالم 2026، واصفا إياها بـ"مونديال الفوضى".

ويأتي تصريح رايت بعد منع الحكم الصومالي عمر أرتان، الذي كان من المقرر أن يدير مباريات المونديال، من دخول الولايات المتحدة، التي تستضيف البطولة برفقة المكسيك وكندا.

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وكان من المقرر أن يصبح عمر أرتان أول حكم من الصومال يدير مباراة في كأس العالم، حيث تم اختياره ضمن قائمة تضم 52 حكما لإدارة مباريات البطولة، التي تنطلق بعد غد الخميس.

ولكن بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه سيتم استبعاده من قائمته.

وفي مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط رايت الضوء على حوادث أخرى وقعت خلال الفترة التي سبقت انطلاق البطولة هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ووصفها بأنها "كأس عالم من الفوضى".

وقال رايت: "قرأت للتو خبر منع الحكم الصومالي من الدخول. كل بضع ساعات تظهر قصة جديدة، قصة أخرى عن منع الجماهير واللاعبين والمسؤولين والصحفيين، والآن الحكام".

وتساءل النجم الإنجليزي عن ازدواجية المعايير الإعلامية، مقارناً "الصمت المريب" الحالي بالهجوم الإعلامي الشرس الذي تعرضت له قطر خلال استضافتها لمونديال 2022.

وقال مستنكرا: "أين هذا من الهجوم والتشهير الشرس الذي تعرضت له قطر سابقا؟ هل هذه هي روح كرة القدم حقا؟".

واعتبر أن المنتخب الذي سيتوج باللقب سيكون عليه أولا عبور "فوضى عارمة وشديدة".

واختتم رايت حديثه بإبداء تعاطفه مع الجماهير الأمريكية، التي وصف موقفها بـ"المحرج للغاية" بسبب تصرفات سلطات بلادهم.

ويعد إيان رايت أحد أساطير كرة القدم الإنجليزية ونادي أرسنال، إذ سطر مسيرة ذهبية في التسعينيات، وأصبح الهداف التاريخي لأرسنال -قبل أن يحطم تييري هنري هذا الرقم لاحقا- وحقق ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، وشارك في 213 مباراة بالدوري الممتاز، سجل فيها 113 هدفا.