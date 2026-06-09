إصابات الأمتار الأخيرة.. نجم هولندا ينضم إلى قائمة الغائبين عن المونديال

استُبعد مدافع أرسنال الإنجليزي يورين تيمبر من تشكيلة هولندا لمونديال 2026 المقرر في أمريكا الشمالية اعتبارا من الخميس، واستبدل بلوتساريل خيرترودا بسبب إصابة في أعلى الفخذ، وفق ما أعلن منتخب "الطواحين" في حسابه على "إكس".

وأوضح منتخب هولندا أن المدافع البالغ 24 عاماً الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مع أرسنال حيث خسر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في 30 مايو/أيار، لم يتعاف بشكل كافٍ من إصابة أعلى الفخذ للمشاركة في كأس العالم.

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وأضاف البيان: "بالتشاور مع الطاقم الطبي، تقرر أن يغادر تيمبر معسكر إعداد المنتخب الوطني في نيويورك بعد مباراة أوزبكستان" الودية المقررة مساء الاثنين على أرضية ملعب "إيكاهن".

وتم استدعاء الظهير الأيمن خيرترودا، ابن الـ25 عاماً الذي لعب الموسم المنصرم مع سندرلاند الإنجليزي معارا من لايبزيغ الألماني، لتعويض هذا الغياب، على أن يلتحق قريبا بزملائه في المقر الأساسي للمنتخب في كانساس سيتي.

وكان المنتخب الهولندي يعاني أصلا من غيابات عدة، أبرزها تشافي سيمونز وماتيس دي ليخت وستيفان دي فري.

وسيستهل مشواره في كأس العالم، المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الأحد المقبل بمواجهة اليابان في المجموعة السادسة التي تضم أيضا السويد وتونس.

وبذلك ينضم تيمبر لعدد من النجوم الذين غيبتهم الإصابة بشكل رسمي عن كأس العالم 2026 بعد أن استدعوا للقوائم الأخيرة لمنتخبات بلادهم، وأبرزهم الألماني لينارت كارل والبرازيلي ويسلي فرانكا والاسكتلندي بيلي غيلمور، بينما تساور الشكوك الجماهير المغربية بشأن مصير الثنائي عبد الصمد الزلزولي ونصير مزراوي.