وعد غريب من لامين جمال إذا تُوِّجت إسبانيا بلقب المونديال

خطف النجم الإسباني الشاب لمنتخب "لا روخا" لامين جمال أنظار المشجعين بوعد مثير للاهتمام قبل كأس العالم 2026، إذ أعلن الجناح الموهوب لمنتخب إسبانيا أنه سيغير مظهره بشكل غير متوقع إذا فازت إسبانيا بالبطولة.

ووفقا للاعب فقد وعد بأنه سيترك شاربه ولحيته دون حلاقة لمدة ثلاثة أسابيع، إن نجحت إسبانيا في استرجاع لقبها الذي غاب عنها منذ عام 2010.

ورغم أن وعد اللاعب قد يعتبره البعض على شكل مزحة نظرا لطرافته، إلا أن مثل هذه الوعود تثير اهتماما كبيرا بين الجماهير الرياضية في مثل هذه المسابقات الكبرى.

حلم استعادة العرش العالمي

ويحلم لامين جمال باستعادة العرش العالمي مع منتخب "لا روخا" في كأس العالم 2026، ورغم صغر سنه، يبدو واثقا من استعدادات منتخب إسبانيا الذي يمتلك مزيجا متناغما من المواهب وعناصر تجمع بين الخبرة والطموح.

ومع اقتراب موعد انطلاق البطولة، يُنتظر أن يخطف جمال الأنظار باعتباره أحد أبرز الأسلحة الهجومية لتشكيلة "دي لا فوينتي" بعد أن فرض نفسه في وقت قصير وخطف النجومية في عمر صغير، حاملا معه آمال الجماهير الإسبانية لإعادة أمجاد منتخبهم.

وسيبلغ جمال سن التاسعة عشرة في 13 يوليو/تموز المقبل، أي قبل يوم واحد من موعد الدور نصف النهائي للبطولة، تاريخ قد يضع اللاعب في تحد جديد نحو اللقب العالمي وهو في بداية مسيرته.

وبعد تألقه في بطولة أمم أوروبا في عام 2024، بمساهمته في إحراز إسبانيا لقب الدورة للمرة الرابعة في تاريخها، بات لامين يامال من الركائز الأساسية للمنتخب في السنوات الأخيرة.

ويعتبر جمال أحد أصغر اللاعبين مشاركة مع ناديه برشلونة بعد أن التحق بالفريق الأول في سن الـ15 عاما و9 أشهر و16 يوما صاعدا من أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة لفريق برشلونة التي انضم لها في عام 2014 وهو في سن السادسة.

من أب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، ولد لامين جمال نصراوي إيبانا في 13 يوليو/تموز 2007 في مقاطعة كتالونيا، ونشأ في حي روكافوندا بمدينة ماتارو، الحي الذي يمتلك مكانة خاصة عند اللاعب، إذ يشير جمال إلى رقم 304 وهو الترقيم البريدي للمنطقة عند احتفاله بأهدافه.

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وعلى الرغم من صغر سنه، صنع جمال لنفسه اسما كبيرا في عالم كرة القدم، بسرعته وإمكاناته الفنية وقدرته على المراوغة وجرأته على الملعب التي ضخت روحا جديدة في المنتخب الإسباني، وهذا ما جعل التوقعات الكبيرة تحيط به في شأن أدائه في كأس العالم.

ويدخل جمال برفقة منتخب لا روخا منافسات المونديال من بوابة الرأس الأخضر يوم 15 يونيو/حزيران المقبل في المجموعة الثامنة، قبل مواجهة السعودية والأوروغواي، في رحلة البحث عن اللقب، الذي سيكشف للمشجعين عن سرّ الوعد الغريب الذي أطلقه الجناح المتألق قبل أيام من بداية المسابقة.