لماذا قرر حسام حسن التضحية بمصطفى محمد من أجل "الحارس الرابع"؟

أثارت اختيارات القائمة النهائية للمنتخب المصري المشاركة في نهائيات كأس العالم جدلا واسعًا وتساؤلات تكتيكية معقدة، بعدما انفرد ‘الفراعنة’ بكونهم المنتخب الوحيد من بين المنتخبات الـ 48 المتنافسة في البطولة الذي يعتمد 4 حراس مرمى رسميا ضمن قائمته المستدعاة والمكونة من 26 لاعبا.

وتأتي هذه الخطوة الاستثنائية في وقت فرضت فيه المعايير الفنية للمنتخبات الأخرى توازنات مغايرة، حيث اكتفت البرتغال -على سبيل المثال- بضم حارس رابع للمشاركة في التدريبات فقط، مع إبقائه خارج القائمة الرسمية المعتمدة للمونديال.

ولم يكن قرار ضم 4 حراس خيارا فنيا بحتا، بل نابعا من مخاوف حقيقية من شبح الإصابات خلال بطولة تمتد لأكثر من شهر، خاصة مع اللوائح الصارمة للاتحاد الدولي (فيفا) التي تمنع استبدال الحراس إلا بوجود تقارير طبية تثبت حدوث إصابات خطيرة.

وتعود جذور هذه المخاوف إلى "الذكرى المؤلمة" في كأس الأمم الأفريقية 2017 بالغابون، حين أُصيب الحارسان شريف إكرامي وأحمد الشناوي، ليُكمل المنتخب البطولة بحارس وحيد هو المخضرم عصام الحضري حتى المباراة النهائية التي خسرها الفراعنة أمام الكاميرون 2-1.

وفضل الجهاز الفني للمنتخب المصري تأمين هذا المركز الحساس على حساب الخط الأمامي، وهو ما أدى إلى استبعاد مفاجئ لمهاجم مصر الأول في السنوات الأخيرة مصطفى محمد (المحترف في نانت الفرنسي) لتزيد تكهنات المحللين بأن هذا الإقصاء جاء فاتورة لظاهرة "الحارس الرابع".

المنتخب خسر التوازن في التشكيلة

وفي تعليق على هذا القرار، انتقد نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق طارق مصطفى اختيارات الجهاز الفني، معتبراً أن القرار أضر بالتوازن الفني للقائمة.

وفي تصريحات لـ"الجزيرة نت، قال مصطفى: "وجود 4 حراس مرمى لا يمثل إضافة حقيقية، والفائدة الفنية من هذا العدد محدودة للغاية مقارنة باحتياجات الفريق المُلحة في مراكز أخرى".

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وأضاف "كان الأجدر بالجهاز الفني استغلال هذا المقعد لتدعيم الخط الهجومي بلاعب إضافي يمنح حلولا متنوعة في المباريات المتباينة، أو ضم صانع ألعاب يمنح الفريق مرونة أكبر في بناء الهجمات".

من جانبه، أبدى مدرب حراس مرمى المنتخب الأسبق فكري صالح احترامه لرؤية الجهاز الفني، لكنه تحفظ على خطوة الحارس الرابع مستندا إلى خبرات وتجارب الماضي.

وقال صالح في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الماتش"، إن مركز حراسة المرمى من أقل المراكز عرضة للإصابة، مذكرا بأن المنتخب شارك في مونديال 1990 وأمم أفريقيا 1998 بثلاثة حراس فقط دون أزمات.

ورغم إشادته بالأسماء المختارة (محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء)، لفت صالح إلى نقطة خلافية تخص الحارس الرابع، قائلا: "لو كان لي رأي في التغيير، لفضلت ضم أحمد الشناوي بعد موسمه المميز مع بيراميدز وخبراته الدولية، بدلا من محمد علاء الذي يفتقر لنفس الرصيد الدولي، لكن في النهاية يجب احترام قرارات الجهاز الفني الذي يدير الأمور وفق سيناريوهات وحسابات لا تظهر دائما للجمهور".

ويستعد "الفراعنة" لتسجيل ظهورهم الرابع في تاريخ كأس العالم، في البطولة التي تقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة السابعة التي تضم منتخبات بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

القائمة النهائية لمنتخب مصر في المونديال

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد "زيزو"، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، محمود حسن "تريزيجيه"، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح.

خط الهجوم: عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.