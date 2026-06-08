بالفيديو.. أجواء حماسية في معسكر منتخب قطر قبل كأس العالم

سادت أجواء مرحة داخل معسكر المنتخب القطري استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بداية من 11 يونيو/حزيران الجاري.

ويستعد المنتخب القطري لخوض مشاركته الثانية تواليا في نهائيات كأس العالم، والأولى في تاريخه عبر بوابة التصفيات، بعدما حجز مقعده في مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأظهر مقطع فيديو أجواء تنافسية بين لاعبي العنابي خلال مسابقة تضمنت أسئلة رياضية وثقافية، حيث جرى تقسيم اللاعبين إلى فريقين، الأول بقيادة عاصم مادبو والثاني بقيادة عبد العزيز حاتم.

وأوقعت القرعة المنتخب القطري لخوض منافسات المونديال ضمن المجموعة الثانية، حيث يفتتح مشواره بمواجهة سويسرا في مدينة سان فرانسيسكو يوم 13 يونيو/حزيران الجاري، قبل أن يتوجه إلى مدينة فانكوفر الكندية لملاقاة منتخب كندا يوم 18 يونيو/حزيران.

ويختتم العنابي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب البوسنة والهرسك في مدينة سياتل يوم 24 يونيو/حزيران.

في السياق، أكد حارس مرمى المنتخب القطري محمود أبو ندى، أن التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 يمثل لحظة تاريخية ومصدر فخر كبير لجميع أبناء الوطن، مشددا على أن فرحة الوصول إلى المونديال لم تكن مقتصرة على اللاعبين فحسب، بل شملت الشعب القطري بأكمله.

وقال أبو ندى، في تصريحات بالفيديو نشرها حساب الاتحاد القطري لكرة القدم عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، على هامش معسكر الفريق في مدينة سانتا باربارا بكاليفورنيا، إن مشاعر التأهل إلى كأس العالم لا يمكن وصفها بالكلمات، مضيفا: "شعور لا يوصف أن نتأهل إلى كأس العالم، هذه فرحة وطن كامل، ونتمنى أن نكون على قدر المسؤولية وأن نظهر بأفضل صورة ممكنة في البطولة العالمية".

وأشاد حارس "العنابي" بالدعم والثقة التي يحصل عليها من الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي، مؤكدا أن ذلك يشكل حافزا إضافيا له من أجل تقديم أفضل ما لديه.

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وتابع: "أتمنى أن أمثل قطر أفضل تمثيل في كأس العالم، وأن أساهم مع زملائي في تحقيق النتائج التي تسعد جماهيرنا".

وعن مستوى المنافسة المنتظر في نهائيات كأس العالم، شدد أبو ندى على صعوبة جميع المواجهات، مشيرا إلى أن المنتخبات المتأهلة تمتلك مستويات متقاربة وطموحات كبيرة.

وأوضح: "لا توجد أي مباراة سهلة في كأس العالم، جميع المنتخبات المتأهلة تمتلك الجودة والطموح، ولذلك علينا أن نعطي كل شيء داخل الملعب وأن نقاتل في كل دقيقة من أجل تحقيق أهدافنا".

واختتم حارس المنتخب القطري تصريحاته بتوجيه رسالة خاصة إلى الجماهير القطرية، مثمنا الدور الكبير الذي لعبته في مسيرة التأهل إلى المونديال، وخاصة خلال مواجهة الإمارات الحاسمة في الملحق الآسيوي.