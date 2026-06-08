رياضة|كأس العالم 2026|إسبانيا

مئات الضباط وتفتيش ومصادرة.. إسبانيا تعلن الحرب على المنتجات المقلدة قبل المونديال

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Flags of countries taking part in the 2026 FIFA World Cup are displayed for sale by a street vendor on the main Jounieh-Beirut highway, north of the Lebanese capital, on June 8, 2026. (Photo by Joseph EID / AFP)
أعلام الدول المشاركة في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك (الفرنسية)
Published On 8/6/2026

مع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم 2026، لم تقتصر الاستعدادات الأمنية والاحتياطية على البلدان المنظمة والمدن المضيفة فحسب، إذ إن الشرطة الإسبانية شاركت في عملية ضخمة يوم الأحد ضد ظاهرة تزوير السلع والمنتجات المتعلقة بكأس العالم، في حملة واسعة نفذت في محيط ملعب مارتينيز فاليرو في مدينة إلتشي.

وحسب ما أوردته الصحافة الإسبانية، فقد شارك أكثر من مئتي ضابط من الشرطة الإسبانية يوم الأحد في عملية أمنية صارمة واسعة النطاق، هدفها مكافحة تزوير السلع المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بداية من 11 يونيو/حزيران الجاري.

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وتهدف هذه العملية الأمنية إلى التصدي لبيع المنتجات غير الأصلية، على غرار الأقمصة والشعارات واللافتات وغيرها من المواد غير المطابقة للمواصفات والتي لا تحمل علامة المنتج الأصلي فيما يتعلق بالحدث العالمي المرتقب.

وقد حظيت هذه العملية بدعم من يوروبول والإنتربول، ومكتب أوروبا لمكافحة الاحتيال (أولاف) وفقا لما أفادت به الشرطة الإسبانية على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، وقد تم تنفيذها في السوق الأسبوعي المعتاد بجوار ملعب كرة القدم مارتينيز فاليرو (أليكانتي) في مدينة إلتشي الإسبانية.

وتعد هذه العملية واحدة من الإجراءات الأوروبية التي تهدف إلى مكافحة القرصنة بمناسبة كأس العالم لكرة القدم، حيث تم تفتيش الملابس والأحذية والمجوهرات والحقائب وبقية المواد المعروضة للبيع، وضبط كمية من السلع المغشوشة، دون تقديم بيانات ومعطيات إضافية عن عددها وقيمتها.

المصدر: إلموندو

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