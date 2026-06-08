بفوز كاسح.. بيريز رئيسا لريال مدريد حتى عام 2030

جددت الجمعية العمومية لنادي ريال مدريد الإسباني ثقتها في فلورنتينو بيريز، بانتخابه رئيسا للنادي لفترة جديدة تمتد حتى عام 2030، وذلك بعد اكتساحه لنتائج الانتخابات بنسبة 65% من أصوات الأعضاء.

وأعلنت الهيئة المشرفة على الانتخابات النتائج الرسمية فوز بيريز بفارق كبير على منافسه إنريكي ريكيلمي، مشيرة إلى أن هذه النسبة تعكس تأييدا واسعا من القاعدة الانتخابية للنادي تجاه مشروعه الحالي.

وبهذا الفوز، يستمر بيريز في قيادة "النادي الملكي" رسميا، مستهدفا المضي قدما في تنفيذ رؤيته الرياضية والاقتصادية الإستراتيجية للنادي خلال السنوات المقبلة، متجاوزا بذلك التحدي الذي فرضه ريكيلمي في سباق الانتخابات.

وعود بيريز تلهب حماس جماهير "الميرينغي"

وكشفت الحملة الانتخابية لبيريز عن ملامح مشروعه الرياضي الطموح، الذي لاقى صدى واسعا بين جماهير ريال مدريد، إذ تصدرت قائمة وعوده إعادة البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي الدفة الفنية للفريق.

وعلى صعيد الصفقات والتعاقدات، يسعى بيريز لضخ دماء جديدة في صفوف الفريق عبر استهداف المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي والظهير الهولندي دينزل دومفريز.

كما كشفت تقارير إسبانية عن تجهيز الإدارة لميزانية ضخمة تصل إلى 150 مليون يورو لحسم صفقة من العيار الثقيل لنجم بارز في دوري أبطال أوروبا، وتشير التوقعات إلى أن جناح بايرن ميونيخ مايكل أوليس هو الهدف الرئيسي للنادي الملكي في الميركاتو المقبل.