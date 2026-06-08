بسبب "بلاي ستيشن".. لامين جمال يكشف لأول مرة سر ضمادة يده الشهيرة

كشف الإسباني لامين جمال جوهرة برشلونة عن سر الضمادة التي يضعها على يده خلال المباريات سواء مع فريقه أو منتخب بلاده.

وقال لامين جمال خلال مقطع فيديو نشره عبر قناته على منصة يوتيوب "في أحد الأيام وأنا ألعب بإحدى ألعاب الفيديو بلاي ستيشن (PlayStation)، وجهت ضربة إلى شاشة التلفاز فانتفخت أصابعي بشدة. لذا قمت بلفها بضمادة".

وأضاف "بعد ذلك لاحظت أن مظهرها بدا جيدا عليّ تماما مثل كريم بنزيمة (لاعب ريال مدريد الأسبق والهلال السعودي حاليا)، فقررت الإبقاء عليها".

ويواصل لامين جمال (18 عاما) حاليا تعافيه من الإصابة التي تعرض لها قبل شهر ونصف تقريبا في مباراة فريقه برشلونة ضد سيلتا فيغو بالدوري الإسباني، بهدف الوصول إلى كأس العالم بأفضل حالة ممكنة.

اعترافات لامين جمال

وفي المقطع نفسه اعترف لامين بأن فوز الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي (2025) كان أمرا إيجابيا بالنسبة له.

وأضاف "في الحقيقة، كنت أظن أنني سأفوز بها في ذلك اليوم بسبب أشياء كثيرة كانت قد حدثت. لكنني أرى أن فوز ديمبيلي بها كان أمرا جيدا جدا بالنسبة لي"

وواصل "بعيدا عن أنه ساعدني على النمو على المستوى الشخصي، لا أعتقد أن ذلك كان الوقت المناسب لي، لأنني كنت لا أزال طفلا وربما لم أكن لأقدّر القيمة الحقيقية لما يعنيه الفوز بالكرة الذهبية. سنرى ما إذا كان هذا العام هو عامي الخاص"

وعن علاقته بديمبيلي قال لامين "كنت أتفاهم معه بشكل رائع جدا. لقد قضيت وقتا معه، وتحدثنا كثيرا، وحتى في اليوم الآخر سألني عن أحوالي. منذ ذلك الحين (حفل الكرة الذهبية)، نضجت وغيرت أشياء كثيرة في حياتي، أنا سعيد جدا لأنه فاز بها"

وأوضح "كنا معا أيضا في حفل جوائز دبي، ومن الواضح أننا نتمتع بعلاقة رائعة، وما زلنا نتحدث من وقت لآخر"

وتطرق لامين خلال الفيديو إلى اللاعبين المظلومين من الناحية الإعلامية فقال "جيرارد مارتين لاعب قللوا من شأنه كثيرا وكذلك فابيان رويز وميكيل ميرينو".