بالصور.. المنتخب الإيراني يرتدي شارات تذكارية لضحايا الهجوم الأمريكي على مدرسة ميناب

وصلت بعثة المنتخب الإيراني التي ستشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم، إلى المكسيك وأفرادها يرتدون شارات على الصدر تبرز ضحايا ضربة صاروخية مميتة استهدفت مدرسة ابتدائية مع بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران.

وارتدى اللاعبون دبابيس ذهبية اللون تحمل الرقم "168" على ستراتهم عند نزولهم من الطائرة، الأحد، في مدينة تيخوانا.

ويشير الرقم إلى عدد الشهداء، ومعظمهم من الأطفال، في هجوم وقع في 28 فبراير/شباط على مدرسة في مدينة ميناب جنوب إيران، ويُعتقد أنه نُفّذ بواسطة الولايات المتحدة.

وأشارت سفارة إيران في المجر، اليوم الاثنين، إلى هذه الدبابيس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مع إشارة إلى مدينة ميناب.

وتهربت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من الإقرار بمسؤولية الهجوم على مدرسة ميناب الابتدائية في جنوب إيران الذي أوقع عشرات القتلى معظمهم من الأطفال خلال أول أيام الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي.

وواجه القصف على المدرسة انتقادات شديدة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان. وقال الجيش الأمريكي إنه يحقق في الحادثة، مؤكدا أنه لا يستهدف المدنيين أبدا.

وسافر الوفد الإيراني على متن طائرة خاصة من أنطاليا إلى تيخوانا، السبت، بعد تغيير مفاجئ في الخطط قبل أسبوعين، حيث تقرر استخدام المكسيك كقاعدة تدريب بدلا من مدينة تكسون بولاية أريزونا الأمريكية.

وكان المنتخب الإيراني قد أحيا ذكرى الهجوم على المدرسة، قبل مباراة ودية في مارس/آذار الماضي، بمدينة أنطاليا التركية، حيث حمل اللاعبون حقائب مدرسية وردية وبنفسجية أثناء عزف النشيد الوطني.

ويستعد المنتخب الإيراني للعب مبارياته الثلاث في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة، ما أدى إلى تأخير إصدار التأشيرات للاعبين، كما تم رفض بعضها لأعضاء في الوفد بزعم أن لهم صلات بالحرس الثوري، وفق ما أفادت السلطات.

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لكن لا يزال من غير الواضح متى سيُسمح للمنتخب الإيراني بدخول الولايات المتحدة قبل مباراته الافتتاحية يوم 15 يونيو/حزيران في مدينة إنغلوود لمواجهة منتخب نيوزيلندا.

ومن المقرر أن يعود المنتخب الإيراني إلى تيخوانا بين المباريات، ثم يعود إلى إنغلوود يوم 21 يونيو/حزيران لمواجهة منتخب بلجيكا، قبل التوجه إلى مدينة سياتل لملاقاة منتخب مصر يوم 26 يونيو/حزيران.

ويمكن أن يلتقي منتخبا إيران والولايات المتحدة في دور الـ32 يوم 3 يوليو/تموز المقبل في ملعب دالاس كاوبويز في مدينة أرلينغتون، إذا احتل كلاهما المركز الثاني في مجموعتيهما.