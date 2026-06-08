السيدة العجوز تحكم العالم.. الأندية التي صنعت أكبر عدد من أبطال المونديال

دائما ما يكون اللاعبون المتوجون بكأس العالم مصدر فخر كبير ليس لشعوبهم وأنصارهم داخل دولتهم فقط، بل يتعدى ذلك ليصبح مصدر اعتزاز كبير من أنديتهم التي يلعبون لها وكذلك لمشجعيها.

ومن ضمن الجوانب العديدة والزوايا المختلفة التي تكون مجالا للنقاش الحامي وربما الجدل، هو النجاح الذي يحققه هؤلاء اللاعبون، ما يدفع المشجعين إلى ربط هذا اللقب بأنديتهم مباشرة، وهو ما يشعل التنافس بين الأنصار من زاوية أخرى.

ومن المقرر أن تفتح النسخة القادمة من كأس العالم والمقرر انطلاقها يوم الخميس المقبل، بابا جديدا لهذا النقاش، وفيه سيشارك أكثر من 12 ألف لاعب يمثلون 1590 ناديا مختلفا.

وبحسب موقع "غيف مي سبورت" (Give Me Sport) البريطاني فإن ما ذُكر لا يعد معيارا لحسم أفضلية نادٍ على حساب آخر، بل ليضفي مزيدا من المعلومات والمتعة لمعرفة الأندية التي تُوج أكبر عدد من لاعبيها بكأس العالم.

ويتصدر يوفنتوس الإيطالي هذه القائمة بوجود 27 لاعبا من صفوفه نالوا هذا الشرف الكبير أثناء ارتدائهم قميص "السيدة العجوز"، بفارق 3 لاعبين عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني.

وإلى جانب يوفنتوس ضمت قائمة الـ10 الأوائل ناديين آخرين من إيطاليا، فيما فرضت أندية أمريكا الجنوبية نفسها بقوة من خلال 5 فرق من البرازيل وأوروغواي.

ويوجد برشلونة في المركز السابع في هذه القائمة المميزة بالشراكة مع فريقين لاتينيين إذ ضم كل منها 13 لاعبا ممن فازوا بكأس العالم، بينما تقاسم غريمه ريال مدريد المركز العاشر مع بوتافوغو البرازيلي.

الأندية التي ضمت أكبر عدد من اللاعبين المتوجين بكأس العالم:

يوفنتوس الإيطالي: 27 لاعبا.

بايرن ميونخ الألماني: 24 لاعبا.

إنتر ميلان الإيطالي: 17 لاعبا.

روما الإيطالي: 14 لاعبا.

سانتوس البرازيلي: 15 لاعبا.

بينارول من أوروغواي: 14 لاعبا.

ناسيونال مونتيفيديو من أوروغواي: 13 لاعبا.

ساو باولو البرازيلي: 13 لاعبا.

برشلونة الإسباني: 13 لاعبا.

بوتافوغو البرازيلي: 11 لاعبا.

ريال مدريد الإسباني: 11 لاعبا.

ميلان الإيطالي: 10 لاعبين.

ريفر بليت الأرجنتيني: 10 لاعبين.

كولن الألماني: 9 لاعبين.

بالميراس البرازيلي: 9 لاعبين.

كورنثيانز البرازيلي: 8 لاعبين.

فيورنتينا الإيطالي: 8 لاعبين.

أرسنال الإنجليزي: 7 لاعبين.

بوروسيا دورتموند الألماني: 7 لاعبين.

فلامينغو البرازيلي: 7 لاعبين.

فلومينينسي البرازيلي: 7 لاعبين.

إندبيندنتي الأرجنتيني: 7 لاعبين.

بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني: 6 لاعبين.

باريس سان جيرمان الفرنسي: 6 لاعبين.

كايزر سلاوترن الألماني: 5 لاعبين.

أتلتيكو مدريد: 5 لاعبين.

بولونيا الإيطالي: 5 لاعبين.

تشيلسي الإنجليزي: 5 لاعبين.

كروزيرو البرازيلي: 5 لاعبين.

لاتسيو الإيطالي: 5 لاعبين.

ليفربول الإنجليزي: 5 لاعبين.

مانشستر يونايتد الإنجليزي: 5 لاعبين.

أولمبيك مارسيليا الفرنسي: 5 لاعبين.

موناكو الفرنسي: 5 لاعبين.

إشبيلية الإسباني: 5 لاعبين.

فالنسيا الإسباني: 5 لاعبين.