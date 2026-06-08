الحكم الصومالي عرتن يمنع من دخول أمريكا رغم تأشيرته الصالحة.. ماذا وراء القرار؟

تفاجأ الحكم الصومالي عمر عرتن بمنعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين، بعد أن كان من المقرر أن يصبح أول حكم من بلاده يشارك في إدارة مباريات في كأس العالم لكرة القدم.

ووفق ما أفاد به مسؤول في وزارة الشباب والرياضة الصومالية لوكالة فرانس برس اليوم الاثنين، فإن منع الحكم عمر عرتن من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، وحرمانه من إدارة المباريات المقررة لا يضر به على الصعيد الشخصي فحسب، بل يقوّض أيضا التزام كرة القدم بقيم العدالة والاستحقاق وروح اللعب النظيف.

وأضاف سيسي عدن أبشير، المستشار الرفيع في وزارة الشباب والرياضة الصومالية وقائد المنتخب الصومالي سابقا: "الحكم كان يحمل تأشيرة دخول صالحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه اضطر إلى العودة جوا إلى إسطنبول في تركيا حيث كان يقيم. هو من أكثر الحكام المحترمين في أفريقيا ويستحق دعم مجتمع كرة القدم بأكمله".

وكان الصومالي عرتن من بين الحكام الذين اختارهم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإدارة مباريات مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بداية من يوم الخميس 11 يونيو/حزيران 2026.

ومنذ أن أصبح حكما دوليا في عام 2018، أدار عمر عرتن مباريات في الدوري الوطني الصومالي، إضافة إلى إدارته لعدد من المباريات في نهائيات كأس أفريقيا للأمم 2023 في الجزائر، قبل أن يتم اختياره كأفضل حكم في أفريقيا السنة الماضية (عام 2025) من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وقد أشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في أبريل/نيسان بهذا الحكم بعد أن دخل التاريخ كأول حكم صومالي يمثّل بلده في نهائيات كأس العالم في سن 34 عاما، حيث قال في شأنه: "أشيد بما أظهره الحكم عمر من جهد واحتراف ونزاهة، إذ أصبح رمزا للإلهام بالنسبة للجيل الجديد من الصوماليين".

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ولم يتضح على الفور سبب قرار سلطات مطار ميامي الدولي بمنع عمر عرتن من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الصومال مدرجة ضمن قائمة دول عدّة بعنوان حظر السفر التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.