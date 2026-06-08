"الأفاعي السامة" تهدد تدريبات منتخب سويسرا في مونديال 2026

قبل أيام قليلة من انطلاق صافرة البداية لبطولة كأس العالم 2026 (المقررة بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز)، حط المنتخب السويسري رحاله في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. ورغم أن المعسكر يبدو مثاليا من حيث التنظيم وجودة المنشآت الرياضية، إلا أن عنصراً بيئياً مرعبا وغير مألوف خطف الأنظار وأثار تفاعلا واسعا: الأفاعي السامة.

ولم يخفِ الاتحاد السويسري لكرة القدم هذا التحدي البيئي؛ بل وثقه بشفافية عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام". ونشر الاتحاد رسما توضيحيا مفصلا لمقر الإقامة وملاعب التدريب، موضحاً توزيع المرافق الحيوية التي شملت الملعب الرئيسي، ومنطقة تدريب حراس المرمى، وصالة اللياقة البدنية، وغرف تبديل الملابس.

لكن اللافت في الخريطة كان وجود مساحة محيطة بالمعسكر تم تظليلها باللون الأحمر التحذيري، وأُطلق عليها صراحة اسم "منطقة الأفاعي" (Snake Zone)، في تنبيه واضح لأفراد البعثة بتجنب الاقتراب منها.

الأفاعي السامة تهدد تدريبات منتخب سويسرا

وتعود أسباب هذا التحذير إلى الطبيعة الجغرافية لمقر المعسكر الواقع في "وادي كارمل" (Carmel Valley)، وهي منطقة جبلية مفتوحة معروفة بانتشار الزواحف، وعلى رأسها "الأفاعي الجرسية" السامة.

وأشارت تقارير إعلامية دولية إلى أن السلطات المحلية في تلك المنطقة تتعامل بجدية بالغة مع هذا الخطر، لا سيما بعد تسجيل حوادث سابقة تعرض فيها متنزهون للدغات خطيرة، بل ووصل الأمر في بعض الحالات إلى تسجيل وفيات بين العدائين ومتسلقي الجبال، مما حتم على مسؤولي البعثة السويسرية فرض طوق من الحذر الشديد حول محيط المعسكر.

التركيز المونديالي مستمر

ورغم هذه الظروف الاستثنائية والمحفوفة بالمخاطر، يواصل لاعبو المنتخب السويسري تدريباتهم البدنية والفنية بتركيز عال ونسق طبيعي، متجاهلين المخاوف المحيطة بهم، استعداداً لقص شريط مشاركتهم المونديالية.

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ويستهل المنتخب السويسري مشواره في دور المجموعات بمواجهة مرتقبة أمام المنتخب القطري يوم السبت المقبل، قبل أن يصطدم بمنتخب البوسنة والهرسك في 18 يونيو/حزيران، ليختتم مبارياته في الدور الأول بملاقاة نظيره الكندي في 24 يونيو/حزيران.