حط المنتخب الإيراني رحاله في مدينة تيخوانا المكسيكية، التي ستتخذها البعثة مقرا لها طوال كأس العالم 2026 لكرة القدم، قبل أيام قليلة فقط من مباراته الافتتاحية، في أجواء لا تخلو من التوتر والاستياء، بعدما تأخر حصول البعثة على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، فيما حُرم عدد من المسؤولين وأفراد الطاقم الإداري من الحصول عليها بشكل نهائي.

وأعرب مدرب المنتخب الإيراني أمير قلعه نويي عن استيائه من الظروف التي رافقت رحلة الفريق إلى المونديال، مؤكدا أن المنتخب كان يحتاج إلى الوصول في وقت أبكر للتأقلم مع فارق التوقيت الكبير بين إيران وأمريكا الشمالية.

إيران تطالب الفيفا بمحاسبة أمريكا

وتفاقمت الأزمة بعدما أعلنت السفارة الإيرانية في تركيا أن عددا من أفراد الطاقم الفني والإداري لم يحصلوا على تأشيرات الدخول، وهو ما أثار غضب المسؤولين الإيرانيين الذين اعتبروا أنها معاملة متعمدة وتمييزية ضد المنتخب الإيراني لكرة القدم، ودعت الفيفا إلى محاسبة الولايات المتحدة على انتهاكاتها لقواعدها.

ومما زاد من حدة التوتر، تصريح سفير إيران لدى المكسيك بأن الفريق قد أُبلغ بأنه، بموجب شروط تأشيراتهم، يجب عليهم دخول الأراضي الأمريكية ومغادرتها في يوم مبارياتهم نفسه.

وهو ما يتناقض مع ما صرح به المتحدث باسم المنتخب أمير مهدي علوي للتلفزيون الإيراني الرسمي في وقت سابق.

ومن جهته، انتقد قائد المنتخب إحسان حاج صفي التأخير الطويل في منح التأشيرات اللازمة لدخول الولايات المتحدة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن المنتخب جاهز لخوض المنافسات، وأن اللاعبين عازمون على تجاوز هذه العقبات والتركيز على مشوارهم في البطولة.

وسيخوض المنتخب الإيراني مبارياته الثلاث في المجموعة السابعة داخل الولايات المتحدة، حيث يواجه نيوزيلندا في لوس أنجلوس يوم 15 يونيو/حزيران، وبلجيكا في لوس أنجلوس يوم 21 يونيو/حزيران، ومصر في سياتل يوم 26 يونيو/حزيران، لتكون هذه أول بطولة لكأس العالم تشهد استقبال الدولة المضيفة لفريق دولة تخوض معها حربا.